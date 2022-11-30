Над Новосибирском стоит мощнейший антициклон — морозы будут стоять еще неделю

— Пока у нас такая погода сохраняется, ничего не меняется в атмосфере, — рассказали НГС в Гидрометцентре. — Мы ждали потепления, и оно очень потихонечку идет — на 1 градус. У нас стоит мощнейший антициклон с центром над Западной Сибирью. Когда он начнет хоть немного отходить от нас, что-то изменится. Но пока нет никакой перестройки в атмосфере. До 5–6 декабря подвижек не будет.

Ранее НГС писал о том, что из-за 42-градусных морозов больше тысячи детей не смогли попасть в школу в Новосибирской области.