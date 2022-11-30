Над Новосибирском стоит мощнейший антициклон — морозы будут стоять еще неделю

Морозы в Новосибирске простоят до 5–6 декабря. Об этом НГС сегодня, 30 ноября 2022 года, рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
В четверг, 1 декабря, ночью столбики термометров опустятся до -26... -28 градусов мороза, днем потеплеет до -19... -21 градуса. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2–7 м/с. Снега синоптики не ожидают.
Практически такая же погода сохранится в пятницу, 2 декабря: -25... -27 градусов ночью, -19... -21 градус — днем. Осадков метеорологи по-прежнему не ждут, ветер также будет дуть с севера, с той же скоростью, что и накануне.
В субботу, 3 декабря, в городе по-прежнему будет преимущественно без осадков и холодно: -25... -27 градусов мороза — ночью, -19... -21 градус — днем. Никуда не денется и слабый северный ветер — 2–7 м/с.
Ждать потепления и снега новосибирцам не стоит как минимум до начала следующей недели, уверены синоптики: на область влияет антициклон.
— Пока у нас такая погода сохраняется, ничего не меняется в атмосфере, — рассказали НГС в Гидрометцентре. — Мы ждали потепления, и оно очень потихонечку идет — на 1 градус. У нас стоит мощнейший антициклон с центром над Западной Сибирью. Когда он начнет хоть немного отходить от нас, что-то изменится. Но пока нет никакой перестройки в атмосфере. До 5–6 декабря подвижек не будет.
Ранее НГС писал о том, что из-за 42-градусных морозов больше тысячи детей не смогли попасть в школу в Новосибирской области.