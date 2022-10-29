«Поплавал — проснулся»: новосибирские моржи открыли сезон зимних купаний — смотрим кадры первого заплыва
В Новосибирской области на выходные установилась холодная погода и лег снег
Жители Кольцово открыли сезон зимнего купания: утром
Он признался журналисту НГС, что в открытой воде купается только с сентября до лета, потому что не любит теплую воду.
— Залез, поплавал, проснулся — можно двигаться, — рассказал Глеб Иванов. — Пока вода не замерзнет, будем здесь купаться, потом будем ездить на «блюдце» (котлован на Горском жилмассиве. — Прим. ред.) раз в неделю.
По его словам, местные активисты ведут переговоры с администрацией Кольцово, чтобы на озере появилась постоянная «моржовня» с раздевалкой и прорубью, но пока решение не принято.
На последние выходные октября в Новосибирской области установилась морозная погода: температура сегодня ночью опустилась до -4, синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова. А в ноябре новосибирцам пообещали уже совсем зимние морозы до -25.
Как новосибирские моржи закрывали предыдущий сезон в начале апреля, можно посмотреть на ярких снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.