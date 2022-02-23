Поднимется до 0 градусов: прогноз погоды на конец рабочей недели

В Новосибирске синоптики дали прогноз на конец недели. В городе потеплеет, и будет идти снег.
— 23 февраля во второй половине дня ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура — -1... -3 °C. На дорогах местами гололедица, — сообщили на сайте Гидрометцентра.
В четверг, 24 февраля, ночью обещают небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный: ночью — 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с. Ночью температура будет -6... -8 градусов с небольшим повышением к утру. Днем — 0... -2 градуса.
В пятницу, 25 февраля, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Ветер будет западный: ночью — 7–12 м/с, днем — 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет -4... -6 градусов, днем обещают 0... -2 градуса.
Сотрудники МЧС по Новосибирской области предупреждают о возможном сходе льда и снега с крыш.
— По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Тем не менее в ночное время градусники термометров по-прежнему будут опускаться до минусовых показателей. Из-за перепада температур и скопившегося за зиму снега на крышах зданий происходит образование наледи, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.
Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снежных масс и наледи, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий, напоминают спасатели.
Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Что это значит? Больше не будет у нас -40 градусов? Будут ли весна и лето такими же теплыми, как эта зима? Мы поговорили с экспертами, как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.