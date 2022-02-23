Поднимется до 0 градусов: прогноз погоды на конец рабочей недели

В Новосибирске синоптики дали прогноз на конец недели. В городе потеплеет, и будет идти снег.

— 23 февраля во второй половине дня ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура — -1... -3 °C. На дорогах местами гололедица, — сообщили на сайте Гидрометцентра.

В четверг, 24 февраля, ночью обещают небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный: ночью — 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с. Ночью температура будет -6... -8 градусов с небольшим повышением к утру. Днем — 0... -2 градуса.