Из-за потепления в Новосибирске возможен сход снега с крыш — МЧС выпустило предупреждение

На днях в Новосибирск придет тепло — столбик термометра достигнет плюсовых отметок. Из-за этого МЧС выпустило предупреждение о возможности схода снега и наледи с крыш.
— В ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Тем не менее в ночное время градусники термометров по-прежнему будут опускаться до минусовых показателей. Из-за перепада температур и скопившегося за зиму снега на крышах зданий происходит образование наледи, — сообщили в ГУ МЧС по НСО.
Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают управляющие компании и владельцев домов регулярно счищать снег с крыш зданий, соблюдая все меры безопасности.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 23 февраля, днем ожидается
Вчера НГС писал, какой будет погода на 23 Февраля в Новосибирске.