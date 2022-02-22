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Из-за потепления в Новосибирске возможен сход снега с крыш — МЧС выпустило предупреждение

Владельцев частных домов и УК просят своевременно и регулярно очищать от снега крыши домов

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На днях в городе установится температура в 0 градусов

На днях в городе установится температура в 0 градусов

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На днях в Новосибирск придет тепло — столбик термометра достигнет плюсовых отметок. Из-за этого МЧС выпустило предупреждение о возможности схода снега и наледи с крыш.

— В ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Тем не менее в ночное время градусники термометров по-прежнему будут опускаться до минусовых показателей. Из-за перепада температур и скопившегося за зиму снега на крышах зданий происходит образование наледи, — сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают управляющие компании и владельцев домов регулярно счищать снег с крыш зданий, соблюдая все меры безопасности.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 23 февраля, днем ожидается -1... -3 °С, а ночью -6... -8 °С. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Днем в четверг будет даже теплее: ожидается 0... -2 °С. В ночное время температура останется такой же, как ночью в среду. Ветер юго-западный, ночью 4–9 метров в секунду, днем — 7–12. В пятницу, 25 февраля, столбики термометров также достигнут 0... -1 °С днем и -4... -6 °С ночью. Подует западный ветер, ночью 7–12 метров в секунду, днем — 4–9.

Вчера НГС писал, какой будет погода на 23 Февраля в Новосибирске.

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МЧСпогодасход снега
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