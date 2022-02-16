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Тема дняПотепление до -4 градусов
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В Новосибирск идет тепло с Урала: температура поднимется до -4 градусов

Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

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В городе 18 и 19 февраля будет теплая погода

В городе 18 и 19 февраля будет теплая погода

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К Новосибирску приближается теплый воздух с Урала, из-за которого в городе поднимется температура.

— Постепенно с западных районов через Урал к нам переваливает более теплая воздушная масса, но завтра еще тепло не дойдет до Новосибирска. В последующие двое суток будет существенное повышение температуры, в связи с тем, что теплый воздух будет перемещаться на восток и заденет районы Новосибирска, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 17 февраля, будет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4–9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -17... -19 градусов, в пригороде -20... -22 градуса, к утру небольшое повышение температуры и днем -8... -10 градусов.

Пятницы, 18 февраля, небольшой ночью, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 4–9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10... -12 градусов, днем -4... -6 градусов.

Суббота, 19 февраля, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью температура -8... -11 градусов, днем -5... -7 градусов.

Из-за рисков схода снега и льда с крыш губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля попросил обратить внимание на погоду.

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