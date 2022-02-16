В Новосибирск идет тепло с Урала: температура поднимется до -4 градусов

К Новосибирску приближается теплый воздух с Урала, из-за которого в городе поднимется температура.
— Постепенно с западных районов через Урал к нам переваливает более теплая воздушная масса, но завтра еще тепло не дойдет до Новосибирска. В последующие двое суток будет существенное повышение температуры, в связи с тем, что теплый воздух будет перемещаться на восток и заденет районы Новосибирска, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг, 17 февраля, будет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4–9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью
Пятницы, 18 февраля, небольшой ночью, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 4–9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью
Суббота, 19 февраля, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью температура
Из-за рисков схода снега и льда с крыш губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля попросил обратить внимание на погоду.