В Новосибирск идет тепло с Урала: температура поднимется до -4 градусов

К Новосибирску приближается теплый воздух с Урала, из-за которого в городе поднимется температура.

— Постепенно с западных районов через Урал к нам переваливает более теплая воздушная масса, но завтра еще тепло не дойдет до Новосибирска. В последующие двое суток будет существенное повышение температуры, в связи с тем, что теплый воздух будет перемещаться на восток и заденет районы Новосибирска, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.