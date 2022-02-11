В Новосибирске продлили штормовое предупреждение — когда его отменят

Также синоптики составили прогноз на вторую декаду февраля в Новосибирске. В ближайшие выходные на территории города сохранится морозная погода. В ночь на субботу, 12 февраля, температура опустится до -22... -24 градусов, а в пригороде до -25... -27 градусов. Днем ожидается небольшое повышение — воздух прогреется до -13... -15 градусов.

Ночью в воскресенье, 13 февраля, температура составит -20... -22 градусов в городе и -24... -26 градусов в пригороде. В течение дня термометры будут показывать -9... -11 градусов.

— На следующей неделе один за другими будут проходить циклоны, в связи с чем ожидаются осадки в виде снега. В середине недели в западных районах начнет понижаться температура, — добавила Марина Виноградова.

Ранее НГС показал, как выглядит «черное небо» над Новосибирском. Посмотреть атмосферные фото можно здесь.