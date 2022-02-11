В Новосибирске продлили штормовое предупреждение — когда его отменят

Штормовое предупреждение в Новосибирске продлено до 13 февраля — уровень загрязнения воздуха остается критически высоким. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Режим НМУ был введен 7 февраля и должен был действовать до 11 числа. Однако, по данным синоптиков, в городе всё еще сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Из-за этого режим «черного неба» остается в силе. Как ожидают специалисты, ситуация изменится после выходных.
— 13–14 февраля общий уровень загрязнения атмосферы уже будет пониженный. После выходных ожидается усиление ветра. К нам придут циклоны с Казахстана, атмосфера станет более подвижной и предупреждение снимется, — прокомментировала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Также синоптики составили прогноз на вторую декаду февраля в Новосибирске. В ближайшие выходные на территории города сохранится морозная погода. В ночь на субботу, 12 февраля, температура опустится до
Ночью в воскресенье, 13 февраля, температура составит
— На следующей неделе один за другими будут проходить циклоны, в связи с чем ожидаются осадки в виде снега. В середине недели в западных районах начнет понижаться температура, — добавила Марина Виноградова.
Ранее НГС показал, как выглядит «черное небо» над Новосибирском. Посмотреть атмосферные фото можно здесь.