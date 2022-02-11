11 февраля пятница
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дняПропала 21-летняя девушка
Все новости
Все новости

В Новосибирске продлили штормовое предупреждение — когда его отменят

После выходных ожидается усиление ветра

373
5Обсудить

Поделиться

Синоптики ожидают изменения погоды на следующей неделе

Синоптики ожидают изменения погоды на следующей неделе

Поделиться

Штормовое предупреждение в Новосибирске продлено до 13 февраля — уровень загрязнения воздуха остается критически высоким. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Режим НМУ был введен 7 февраля и должен был действовать до 11 числа. Однако, по данным синоптиков, в городе всё еще сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Из-за этого режим «черного неба» остается в силе. Как ожидают специалисты, ситуация изменится после выходных.

— 13–14 февраля общий уровень загрязнения атмосферы уже будет пониженный. После выходных ожидается усиление ветра. К нам придут циклоны с Казахстана, атмосфера станет более подвижной и предупреждение снимется, — прокомментировала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Также синоптики составили прогноз на вторую декаду февраля в Новосибирске. В ближайшие выходные на территории города сохранится морозная погода. В ночь на субботу, 12 февраля, температура опустится до -22... -24 градусов, а в пригороде до -25... -27 градусов. Днем ожидается небольшое повышение — воздух прогреется до -13... -15 градусов.

Ночью в воскресенье, 13 февраля, температура составит -20... -22 градусов в городе и -24... -26 градусов в пригороде. В течение дня термометры будут показывать -9... -11 градусов.

— На следующей неделе один за другими будут проходить циклоны, в связи с чем ожидаются осадки в виде снега. В середине недели в западных районах начнет понижаться температура, — добавила Марина Виноградова.

Ранее НГС показал, как выглядит «черное небо» над Новосибирском. Посмотреть атмосферные фото можно здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскзимапогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter