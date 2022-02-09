«Солнце уже высоко»: разница между дневными и ночными температурами в Новосибирске составит 15 градусов

В Новосибирске до конца недели погода будет неустойчивой: ночью будет холодно, но тепло днем. Как рассказали синоптики, разница между ночными и дневными температурами составит около 10–15 градусов.



— Все три дня примерно одинаковый характер погоды с ночными низкими температурами и дневным существенным прогревом. Суточный ход уже большой у температуры, потому что солнце уже высоко и продолжительность дня увеличивается. Разница большая между ночными и дневными температурами, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.