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«Солнце уже высоко»: разница между дневными и ночными температурами в Новосибирске составит 15 градусов

Продолжительность дня постепенно увеличивается

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В Новосибирске будут морозные ночи

В Новосибирске будут морозные ночи

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В Новосибирске до конца недели погода будет неустойчивой: ночью будет холодно, но тепло днем. Как рассказали синоптики, разница между ночными и дневными температурами составит около 10–15 градусов.

— Все три дня примерно одинаковый характер погоды с ночными низкими температурами и дневным существенным прогревом. Суточный ход уже большой у температуры, потому что солнце уже высоко и продолжительность дня увеличивается. Разница большая между ночными и дневными температурами, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 10 февраля, без осадков. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -20... -22 градуса, в пригороде -26... -28 градусов. Днем — -9... -11 градусов.

В пятницу, 11 февраля, небольшая облачность, без осадков. Ветер 2–7 м/с. Температура ночью -20... -22 градуса, в пригороде -26... -28 градусов. Температура днем -10... -12 градусов.

В субботу, 12 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -21... -23 градуса, в пригороде -27... -29 градусов. Температура днем -10... -12 градусов.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, морозы способствуют возникновению происшествий в Новосибирской области.

— Непродолжительное потепление в Новосибирской области сменилось резким похолоданием. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, до конца недели в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха в вечернее и ночное время до минус 30 градусов. Специалисты МЧС России напоминают гражданам о рисках, связанных с низкими температурами, — поделились в пресс-службе Новосибирской области.

Каждый день с раннего утра тысячи рыбаков высыпают на лед и мерзнут часами, чтобы поймать рыбку (или нет), которую можно купить в магазине за весьма скромные деньги. Зачем — журналисты НГС попытались выяснить у самих рыбаков, встретив с ними рассвет на Затоне.

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