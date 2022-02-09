«Солнце уже высоко»: разница между дневными и ночными температурами в Новосибирске составит 15 градусов

В Новосибирске до конца недели погода будет неустойчивой: ночью будет холодно, но тепло днем. Как рассказали синоптики, разница между ночными и дневными температурами составит около 10–15 градусов.
— Все три дня примерно одинаковый характер погоды с ночными низкими температурами и дневным существенным прогревом. Суточный ход уже большой у температуры, потому что солнце уже высоко и продолжительность дня увеличивается. Разница большая между ночными и дневными температурами, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг, 10 февраля, без осадков. Ветер северо-восточный
В пятницу, 11 февраля, небольшая облачность, без осадков. Ветер
В субботу, 12 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный
Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, морозы способствуют возникновению происшествий в Новосибирской области.
— Непродолжительное потепление в Новосибирской области сменилось резким похолоданием. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, до конца недели в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха в вечернее и ночное время до минус 30 градусов. Специалисты МЧС России напоминают гражданам о рисках, связанных с низкими температурами, — поделились в пресс-службе Новосибирской области.
Каждый день с раннего утра тысячи рыбаков высыпают на лед и мерзнут часами, чтобы поймать рыбку (или нет), которую можно купить в магазине за весьма скромные деньги. Зачем — журналисты НГС попытались выяснить у самих рыбаков, встретив с ними рассвет на Затоне.