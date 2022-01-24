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Тема дняПрогноз погоды на рабочую неделю
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«Умеренные морозы и отсутствие ветра»: синоптики составили прогноз на рабочую неделю

Температура воздуха опустится до -23

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В ближайшие дни сильного ветра в городе не будет

В ближайшие дни сильного ветра в городе не будет

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В Новосибирске на начавшейся рабочей неделе синоптики обещают умеренные морозы. Сейчас город находится под антициклоном. Температура воздуха может опуститься до -23 градусов.

— В основном, однородные воздушные массы. Над нами антициклон. На север смещается порция облачности, которая принесет небольшой снежок и небольшое ослабление морозов на 26. Затем антициклон снова восстановится, осадки прекратятся и снова будет умеренно морозная погода, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

25 января, вторник, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью -18... -20 градусов, в пригороде — до -23 градусов. Днем — -13... -15 градусов.

26 января, среда, ночью в отдельных районах, днем повсеместно, небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью -16... -18 градусов, днем — -12... -14 градусов.

27 января, четверг, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -20... -22 градусов. Температура днем -14... -16 градусов.

Уже несколько дней в Новосибирске, по данным сервиса AirVoice, смог и плохое качество воздуха. Так, в воскресение AirVoice показывал 9 из 10 баллов по загрязнению воздуха. Сейчас в центре города 7 из 10 баллов и предупреждение, что воздух грязный.

Качество воздуха стало резко портиться после 22 января

Качество воздуха стало резко портиться после 22 января

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Какая погода будет в Новосибирске предпоследнюю неделю января, мы изучили прогнозы популярных погодных сервисов.

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