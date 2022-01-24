«Умеренные морозы и отсутствие ветра»: синоптики составили прогноз на рабочую неделю

В Новосибирске на начавшейся рабочей неделе синоптики обещают умеренные морозы. Сейчас город находится под антициклоном. Температура воздуха может опуститься до -23 градусов.
— В основном, однородные воздушные массы. Над нами антициклон. На север смещается порция облачности, которая принесет небольшой снежок и небольшое ослабление морозов на 26. Затем антициклон снова восстановится, осадки прекратятся и снова будет умеренно морозная погода, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
25 января, вторник, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный
26 января, среда, ночью в отдельных районах, днем повсеместно, небольшой снег. Ветер юго-западный
27 января, четверг, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный
Уже несколько дней в Новосибирске, по данным сервиса AirVoice, смог и плохое качество воздуха. Так, в воскресение AirVoice показывал 9 из 10 баллов по загрязнению воздуха. Сейчас в центре города 7 из 10 баллов и предупреждение, что воздух грязный.
Какая погода будет в Новосибирске предпоследнюю неделю января, мы изучили прогнозы популярных погодных сервисов.