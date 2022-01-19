«Морозы крепчают»: в Новосибирске до конца недели установится холодная погода

В Новосибирске в ближайшие три дня установится морозная погода. Температура может опуститься до -24 градусов.
Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, с 20 по 22 января в городе будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют слабый юго-восточный ветер силой 2–7 м/с.
20 января в Новосибирске температура ночью опустится до
— Постепенно морозы крепчают, осадков и сильного ветра в условиях антициклона и высокого давления не ожидается. Однородная холодная воздушная масса над нами. Пока не видно ее разрушения, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
На выходных НГС изучил прогноз на рабочую неделю в Новосибирске, который составил сайт «Яндекс.Погода». Согласно этим данным, в городе будет не холоднее -20 градусов. При этом власти Новосибирска сообщили, что в городе «начнется зима сибирская» и на дорогах появится гололед.