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«Морозы крепчают»: в Новосибирске до конца недели установится холодная погода

Над городом находится холодная воздушная масса

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Неизвестно, когда в Новосибирск вернется тепло

Неизвестно, когда в Новосибирск вернется тепло

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В Новосибирске в ближайшие три дня установится морозная погода. Температура может опуститься до -24 градусов.

Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, с 20 по 22 января в городе будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют слабый юго-восточный ветер силой 2–7 м/с.

20 января в Новосибирске температура ночью опустится до -16... -18 градусов, в пригороде до -22. Днем воздух прогреется до -12... -14. В пятницу ночная температура составит -18... -20, в пригороде -21... -23 градуса. Днем потеплеет до -13... -15. 22 января ночью похолодает до -19... -21 градуса в Новосибирске и -22... -24 градусов в пригороде. Дневная температура будет держаться на уровне -14... -16 градусов.

— Постепенно морозы крепчают, осадков и сильного ветра в условиях антициклона и высокого давления не ожидается. Однородная холодная воздушная масса над нами. Пока не видно ее разрушения, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

На выходных НГС изучил прогноз на рабочую неделю в Новосибирске, который составил сайт «Яндекс.Погода». Согласно этим данным, в городе будет не холоднее -20 градусов. При этом власти Новосибирска сообщили, что в городе «начнется зима сибирская» и на дорогах появится гололед.

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