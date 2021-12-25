Кому разрешат купаться, кататься на санках и пить вино: пять лучших способов провести новогодние праздники в Крыму

Думаете, как провести длинные новогодние каникулы? После веселой новогодней ночи самое время насладиться мягким климатом и красотами Крыма.
Водные процедуры
Главный крымский «магнит» — Черное море — в январе радует лишь живописными волнами, зато наполняет легкие и бронхи целебным воздухом. Искупаться в нем рискуют только самые стойкие. Для тех, кто не готов «моржевать», в крымских санаториях, отелях и SPA-центрах работают бассейны с подогретой морской водой.
Например, на Набережной Ялты расположен отель «Приморский парк», в котором работает Wellnes&SPA центр с двумя бассейнами с морской водой: открытым и закрытым. Вода в бассейнах подогревается, что позволяет наслаждаться морскими купаниями круглый год. Можно заказать разовый поход, можно купить абонемент на все дни отдыха. Есть бассейны с морской водой в отеле «Ореанда» в самом центре Ялты и в отеле «Ялта-Интурист». Даже если вы не живете в гостинице, поход в бассейн можно оплатить отдельно.
В каждом курортном городе Крыма имеются санатории, позволяющие купаться зимой в морской воде с подогревом. Но из-за коронавирусных ограничений не все бассейны в наступающем году смогут принять гостей «с улицы». Придется позвонить в санаторий и узнать, можно ли приобрести курсовку на один день, в которую войдут водные процедуры в бассейне. Важно помнить, что насладиться морскими купаниями на новогодних каникулах можно только с сертификатом о прививках или сертификатом переболевшего коронавирусом. Без них крымские санатории, отели и SPA-центры гостей не принимают.
Подземный мир
Продолжить новогоднюю сказку легко, спустившись в подземное царство. Самые потрясающие, а к тому же и оборудованные для туристов крымские пещеры расположены неподалеку от трассы Симферополь — Алушта в предгорьях горы Чатыр-Даг. Температура в пещерах постоянная, +5... +7 градусов, поэтому не забудьте про теплые куртки, ведь даже в январе в Крыму может быть значительно теплее.
Мраморная пещера вошла в пятерку самых красивых пещер Европы, и здесь есть чем полюбоваться. В зависимости от выбранной экскурсии вам предложат маршруты, занимающие по времени от 30 минут до 2 часов. Гигантские сталактиты и сталагмиты, сеть подземных озер, горные галереи создают ощущение, что вы в гостях у горного короля. Пещера работает круглый год без выходных, цена билетов от 500 до 1400 рублей, в зависимости от маршрута.
По соседству с Мраморной расположена еще одна пещера Эмин-Баир-Хосар, или Мамонтовая. Она вошла в пятерку самых красивых пещер мира! Мамонтовой пещеру называют потому, что ученые обнаружили в ней скелет этого древнего исполина. Впрочем, как и скелеты других животных ледникового периода. Поэтому, помимо разветвленных галерей, невероятных сталактитов и сталагмитов, в Мамонтовой пещере создан еще и палеонтологический музей. А еще в пещере есть огромное голубое озеро. Экскурсии ежедневные, могут длиться от 30 минут до полутора часов, в зависимости от маршрута. Цена билетов — от 500 до 700 рублей.
Красная пещера, или Кизил-Коба — самая большая из крымских пещер, но с экскурсией можно посетить только оборудованную ее часть. В Красной пещере протекает подземная река, выходящая на поверхность в виде маленького водопада. Во время экскурсии можно будет увидеть не только изумительный подземный ландшафт со сталактитами и сталагмитами, разноцветными залами, но и археологические артефакты. Со времен неолита в пещере жили люди, а уже во времена античности ее облюбовали римские завоеватели Крыма под хранилище запасов вина и продовольствия. Экскурсионный маршрут проложен на 500 метров, экскурсии проводятся ежедневно, цена билета 600 рублей для взрослых и 300 для детей.
Посещение всех пещер возможно только при наличии сертификата о прививках или сертификата переболевшего ковидом. Защитная маска и перчатки обязательны.
В горы за снегом
Несмотря на теплые дождливые крымские зимы, найти места для традиционных новогодних развлечений на полуострове все же можно. Для этого придется отправиться в горы в гости к снегу.
Лучшее место для катания на санках, лыжах и сноубордах — плато горы Ай-Петри, главной вершины южнобережной горной гряды. Сюда можно приехать на машине — есть две дороги: со стороны трассы Ялта — Севастополь и со стороны Бахчисарая от поселка Соколиное. К сожалению, канатная дорога на вершину Ай-Петри из поселка Мисхор сейчас находится на реконструкции и не работает. Можно приехать на один день, но есть возможность снять гостевой домик или номер в мини-отеле на плато в поселке «Охотничий» (район Метеостанции). На Ай-Петри расположены 6 горнолыжных трасс, перепад высот — 50 метров, подъемники бугельные. Имеется трасса для новичков «Лягушатник». Работает прокат оборудования, есть инструкторы, у которых можно взять уроки.
Ангарский перевал, через который проходит трасса Симферополь — Алушта, — еще одно отличное место для катаний на лыжах, сноубордах и санках. Снег на перевале лежит, как правило, с начала зимы. На склоне на высоте 752 метра расположены три горнолыжные трассы с бугельными подъемниками. Перепад высот — 100 метров.Отличное место для катания на сноуборде и на санках. Имеется прокат оборудования, можно взять уроки у инструкторов, турбаза «Ангарский перевал» предлагает уютные номера. Рядом с турбазой есть кафе и магазинчики. Экскурсионное бюро предлагает туры на сноубордах по заснеженному Крыму.
Винные туры
Лучший способ продолжить празднование Нового года в Крыму — отправиться на один из знаменитых винодельческих заводов. Все они предлагают туристам интересные экскурсии и дегустации.
Тем, кто любит шампанское, лучше всего отправиться на завод «Новый Свет», расположенный в одноименном поселке на берегу моря. Основоположник крымского виноделия князь Лев Голицын построил здесь завод шампанских вин еще в конце 19 века, но до сих пор здесь производят шампанское по традиционному методу, выдерживая вино в бутылках на осадке. Экскурсоводы проведут туристов по подземным тоннелям, вырубленным в горе Коба-Кая, расскажут о производстве великолепных вин, а после дадут оценить разные сорта шампанского и игристого. Винный тур «Эстет» включает экскурсию и дегустацию 7 образцов шампанского и стоит 1500 рублей с человека. Тур «Исторический» включает экскурсию и дегустацию 6 сортов шампанских и игристых вин, стоит 1000 рублей с человека. Тур «Парадиз» включает экскурсию и дегустацию 7 сортов шампанского, стоит 1500 рублей с человека. Если для винного тура не набирается 15 человек, то отдыхающим предлагают «Экспресс-дегустацию» — маршрут по дому шампанских вин и 3 вида выдержанных ассамбляжей, стоимость — 500 рублей с человека. Билеты продаются в кассах завода за 15 минут до начала тура. Завод шампанских вин расположен в поселке Новый Свет по улице Шаляпина, 1.
Самый известный производитель крымского вина — завод марочных вин «Массандра» — тоже ждет туристов на экскурсии и дегустации. Семь подвалов опускаются на глубину 50 метров. Здесь в прохладе хранится одна из крупнейших в мире коллекций вина. Ее могут увидеть туристы на «Исторической» экскурсии. Без дегустации путешествие по древним подвалам и крупнейшему крымскому заводу будет стоить 550 рублей с человека, с дегустацией 9 видов марочных вин — 1200 рублей. Расположен завод и знаменитые подвалы в пгт Массандра, на улице Винодела Егорова, 9. Но помимо основной винодельческой площадки, у завода «Массандра» есть филиалы в Гурзуфе и Судаке, где в местных исторических подвалах тоже проводят экскурсии и дегустации. Стоят экскурсии без дегустации 300 рублей, а с дегустацией 9 сортов марочных вин — 650 рублей.
Еще одно наследие князя Голицына — завод марочных вин «Солнечная долина». Кому из россиян не знакомо вино «Черный доктор», которое и поныне готовят по технологиям, опробованным еще 130 лет назад. На экскурсии по старинному заводу и глубоким подвалам можно увидеть, как производятся великолепные напитки, где хранят обширную коллекцию вин, а также оценить уникальные букеты из аборигенных сортов крымского винограда. Экскурсия с посещением трех старинных голицынских подвалов — 450 рублей с человека. Дегустация 10 марочных вин — 500 рублей с человека. Экспресс-дегустация — 350 рублей с человека. Расположено старинное здание завода «Солнечная долина» в городе Судак, на улице Миндальной, 8а.
Важно: на все винные экскурсии допускаются туристы с сертификатами о вакцинации или с сертификатами переболевшего ковидом, или с отрицательным ПЦР-тестом. Дети до 7 лет не допускаются на территорию завода, а дети до 18 лет — на дегустации.
Парки как искусство
Январь в Крыму и так с трудом напоминает зиму, а в старинных рукотворных парках Южного берега царит уж точно другое время года. Зеленые деревья и кустарники, спускающиеся к морю аллеи перенесут туристов в мир вечного цветения.
В Никитском ботаническом саду в январе легко встретить цветущие растения — от хризантем до абрикоса Муме. Здесь, на огромной территории у моря, более 200 лет собирали и высаживали десятки тысяч уникальных растений и цветов. В оранжереях сада благоухают орхидеи, цветут причудливые кактусы, а в кафе можно насладиться чаем из горных крымских трав и попробовать десерты с экзотическими фруктами. Никитский ботанический сад работает ежедневно с 08.00 до 18.00. Стоимость билета зависит от территории, которую вы хотите посетить.
Массандровский парк удивит изысканными скульптурами, уютными скамейками, притаившихся среди величественных деревьев. Можно не только прогуляться, но и посетить Массандровский дворец — резиденцию императора Александра III. Массандровский дворец и парк расположены в одноименном поселке Массандра рядом с Ялтой, по адресу Симферопольское шоссе, 13.
Старинный Воронцовский парк — один из памятников садово-паркового искусства, раскинувшийся на 34 гектарах в южнобережном поселке Алупка. Среди каменных глыб, скатившихся с крымских гор, растут исполинские деревья, редкие кустарники и цветы. Живописные дорожки ведут к морскому берегу и огибают Воронцовский дворец, построенный в начале 19 века. По залам дворца и по старинному парку проводятся увлекательные экскурсии, их расписание нужно уточнить, но по парку можно гулять и самостоятельно. Расположен Воронцовский парк в поселке Алупка, Дворцовое шоссе, 18.
СЮЖЕТ
Еще один шедевр садово-паркового искусства — Ливадийский парк, спускающийся к морю от Ливадийского дворца. Разбили его в начале XIX века по желанию польского магната графа Потоцкого. Позже здесь был построен дворец, ставший резиденцией трех российских императоров. Последним из Романовых наслаждался прогулками в парке Николай II. Ливадийский парк расположен в одном из самых теплых уголков полуострова, поэтому гулять зимой здесь вполне комфортно. Вековые сосны, кедры и кипарисы наполняют морской воздух хвойным запахом. А в залах Ливадийского дворца можно окунуться в историю России и СССР. Расположены Ливадийский дворец и парк в поселке Ливадия, улица Батурина, 44а.