Кому разрешат купаться, кататься на санках и пить вино: пять лучших способов провести новогодние праздники в Крыму

В каждом курортном городе Крыма имеются санатории, позволяющие купаться зимой в морской воде с подогревом. Но из-за коронавирусных ограничений не все бассейны в наступающем году смогут принять гостей «с улицы». Придется позвонить в санаторий и узнать, можно ли приобрести курсовку на один день, в которую войдут водные процедуры в бассейне. Важно помнить, что насладиться морскими купаниями на новогодних каникулах можно только с сертификатом о прививках или сертификатом переболевшего коронавирусом. Без них крымские санатории, отели и SPA-центры гостей не принимают.

Подземный мир

Продолжить новогоднюю сказку легко, спустившись в подземное царство. Самые потрясающие, а к тому же и оборудованные для туристов крымские пещеры расположены неподалеку от трассы Симферополь — Алушта в предгорьях горы Чатыр-Даг. Температура в пещерах постоянная, +5... +7 градусов, поэтому не забудьте про теплые куртки, ведь даже в январе в Крыму может быть значительно теплее.

Мраморная пещера вошла в пятерку самых красивых пещер Европы, и здесь есть чем полюбоваться. В зависимости от выбранной экскурсии вам предложат маршруты, занимающие по времени от 30 минут до 2 часов. Гигантские сталактиты и сталагмиты, сеть подземных озер, горные галереи создают ощущение, что вы в гостях у горного короля. Пещера работает круглый год без выходных, цена билетов от 500 до 1400 рублей, в зависимости от маршрута.