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20 человек 3 часа рисовали открытку на Горском котловане — смотрим, что у них получилось

Увидеть её можно с Октябрьского моста

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Длинна открытки — более 50 метров

Длинна открытки — более 50 метров

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В Новосибирске сделали новогоднюю снежную открытку на льду озера. Открытку нарисовали на льду котлована «Горский».

В создании принимали участие МЧС, минприроды и волонтеры. Открыткой авторы акции хотели обратить внимание на экологические проблемы региона — чистоту рек, сохранение водных ресурсов и охрану окружающей среды.

— Водные объекты — ценность, о которой необходимо заботиться. Если мы выходим на лед и делаем картинку на чистой и голубой поверхности, то это намного приятнее, чем на загрязненной территории. Точно могу сказать, что внимание людей к экологической повестке приковывается и подобными акциями, — рассказала представитель Центрального бюро информации Минприроды России Елена Александрова.

Рисунок открытки создал художник Валерий Мельников — «народный художник» из села Марково в Амурской области. Одинокий пенсионер много лет радовал односельчан картинами из снега на реке Хомутина. В прошлом году он ушел из жизни.

На работу над снежной картиной понадобилось 20 человек и около 3 часов

На работу над снежной картиной понадобилось 20 человек и около 3 часов

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Безопасность участников акции обеспечивали сотрудники ГИМС и МАСС

Безопасность участников акции обеспечивали сотрудники ГИМС и МАСС

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— В преддверии нашего профессионального праздника, Дня спасателя Российской Федерации, мы популяризируем правила безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников. Со всеми участниками акции был проведен инструктаж во избежание происшествий во время изготовления открытки, — подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области полковник Виталий Панов.

Открытку можно увидеть с Октябрьского моста и берега Горского котлована

Открытку можно увидеть с Октябрьского моста и берега Горского котлована

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Идея снежной открытки принадлежит Валерию Мельникову, художнику из села Марково в Амурской области

Идея снежной открытки принадлежит Валерию Мельникову, художнику из села Марково в Амурской области

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