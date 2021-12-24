20 человек 3 часа рисовали открытку на Горском котловане — смотрим, что у них получилось

В Новосибирске сделали новогоднюю снежную открытку на льду озера. Открытку нарисовали на льду котлована «Горский».

В создании принимали участие МЧС, минприроды и волонтеры. Открыткой авторы акции хотели обратить внимание на экологические проблемы региона — чистоту рек, сохранение водных ресурсов и охрану окружающей среды.

— Водные объекты — ценность, о которой необходимо заботиться. Если мы выходим на лед и делаем картинку на чистой и голубой поверхности, то это намного приятнее, чем на загрязненной территории. Точно могу сказать, что внимание людей к экологической повестке приковывается и подобными акциями, — рассказала представитель Центрального бюро информации Минприроды России Елена Александрова.

