20 человек 3 часа рисовали открытку на Горском котловане — смотрим, что у них получилось

В Новосибирске сделали новогоднюю снежную открытку на льду озера. Открытку нарисовали на льду котлована «Горский».
В создании принимали участие МЧС, минприроды и волонтеры. Открыткой авторы акции хотели обратить внимание на экологические проблемы региона — чистоту рек, сохранение водных ресурсов и охрану окружающей среды.
— Водные объекты — ценность, о которой необходимо заботиться. Если мы выходим на лед и делаем картинку на чистой и голубой поверхности, то это намного приятнее, чем на загрязненной территории. Точно могу сказать, что внимание людей к экологической повестке приковывается и подобными акциями, — рассказала представитель Центрального бюро информации Минприроды России Елена Александрова.
Рисунок открытки создал художник Валерий Мельников — «народный художник» из села Марково в Амурской области. Одинокий пенсионер много лет радовал односельчан картинами из снега на реке Хомутина. В прошлом году он ушел из жизни.
— В преддверии нашего профессионального праздника, Дня спасателя Российской Федерации, мы популяризируем правила безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников. Со всеми участниками акции был проведен инструктаж во избежание происшествий во время изготовления открытки, — подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области полковник Виталий Панов.
Осенью на Михайловской набережной Новосибирска студенты-волонтеры сделали уборку на береговой линии. Уборка прошла в рамках акции «Вода России». Тогда волонтеры собрали 20 кубов несортируемых отходов.