Снегопады прекратятся, ветер стихнет: синоптики дали прогноз на начало рабочей недели

Новосибирцев ждет теплая погода в начале рабочей недели, при этом временно прекратятся обильные снегопады и стихнет ветер.
— Ожидается умеренно морозная погода без ветра, во вторник со слабым снегом. Вполне себе комфортная погода. В основном осадки будут идти по западу области, там же будет наблюдаться и усиление ветра, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
21 декабря, во вторник, ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-восточный силой
22 и 23 декабря в городе будет преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, ночью
В среду, 22 декабря, ночная температура будет до
Сегодня стало известно, что сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что ранее пообещал новосибирцам Гидрометцентр.
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.