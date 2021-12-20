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Снегопады прекратятся, ветер стихнет: синоптики дали прогноз на начало рабочей недели

Ночью при этом будет морозно

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Ветер ожидается юго-западный, всего <nobr class="_">2–7 м/с</nobr>

Ветер ожидается юго-западный, всего 2–7 м/с

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Новосибирцев ждет теплая погода в начале рабочей недели, при этом временно прекратятся обильные снегопады и стихнет ветер.

— Ожидается умеренно морозная погода без ветра, во вторник со слабым снегом. Вполне себе комфортная погода. В основном осадки будут идти по западу области, там же будет наблюдаться и усиление ветра, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

21 декабря, во вторник, ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-восточный силой 2–7 м/с. Температура ночью составит -11... -13 градусов, днем — -3... -5 градусов.

22 и 23 декабря в городе будет преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

В среду, 22 декабря, ночная температура будет до -9... -11 градусов, дневная — -4... -6 градусов. А в четверг, 23 декабря, ночная температура составит -7... -9 градусов, дневная — -4... -6 градусов.

Сегодня стало известно, что сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что ранее пообещал новосибирцам Гидрометцентр.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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