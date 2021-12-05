Когда ждать возвращения морозов? Изучаем прогноз погоды на следующую неделю

Последние несколько дней в Новосибирске стоит мягкая и теплая погода. По информации синоптиков причиной этому стал южный антициклон. Мы решили изучить данные разных погодных сервисов, чтобы узнать, когда в регионе стоит ждать похолодания и осадков. Публикуем прогноз на неделю.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник в городе сохранятся не очень низкие температуры:
Сайт Gismeteo тоже обещает два теплых дня в начале недели, а затем — похолодание. Так, в среду температура опустится до -15 днем и -24 ночью. В четверг столбик термометра покажет -19 градусов днем и -25 ночью. Затем ожидается небольшое потепление, до -8. Самым холодным днем недели, по данным сервиса, станет воскресенье: температура в этот день составит 22 градуса мороза, а ночью похолодает до -26. Всю неделю будет пасмурно, в некоторые дни обещают небольшой снег.
Как сообщает сайт world-weather.ru, в понедельник и вторник дневные температуры составят
Подробный прогноз от синоптиков на ближайшие дни мы публиковали тут. Кроме того, мы публиковали примерный прогноз на всю зиму — здесь можно почитать, будут ли теплыми новогодние праздники и когда ждать самых сильных морозов.