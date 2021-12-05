Когда ждать возвращения морозов? Изучаем прогноз погоды на следующую неделю

Последние несколько дней в Новосибирске стоит мягкая и теплая погода. По информации синоптиков причиной этому стал южный антициклон. Мы решили изучить данные разных погодных сервисов, чтобы узнать, когда в регионе стоит ждать похолодания и осадков. Публикуем прогноз на неделю.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник в городе сохранятся не очень низкие температуры: -1...-2 градуса. В городе будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Со среды ожидается резкое похолодание: температура опустится до 18 градусов мороза днем, и до -23 ночью. Сервис обещает переменную облачность и небольшой снег. Низкие температуры простоят до воскресенья, при этом в пятницу будет небольшое потепление, до -6.