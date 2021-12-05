5 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дня«Я паркуюсь как чудак»: жители против автохама
Все новости
Все новости

Когда ждать возвращения морозов? Изучаем прогноз погоды на следующую неделю

Мы проанализировали данные разных погодных сервисов

1 588
4Обсудить

Поделиться

Во второй половине недели температура опустится до -25 градусов

Во второй половине недели температура опустится до -25 градусов

Поделиться

Последние несколько дней в Новосибирске стоит мягкая и теплая погода. По информации синоптиков причиной этому стал южный антициклон. Мы решили изучить данные разных погодных сервисов, чтобы узнать, когда в регионе стоит ждать похолодания и осадков. Публикуем прогноз на неделю.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник в городе сохранятся не очень низкие температуры: -1...-2 градуса. В городе будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Со среды ожидается резкое похолодание: температура опустится до 18 градусов мороза днем, и до -23 ночью. Сервис обещает переменную облачность и небольшой снег. Низкие температуры простоят до воскресенья, при этом в пятницу будет небольшое потепление, до -6.

«Яндекс.Погода» предлагает самый теплый прогноз

«Яндекс.Погода» предлагает самый теплый прогноз

Поделиться

Сайт Gismeteo тоже обещает два теплых дня в начале недели, а затем — похолодание. Так, в среду температура опустится до -15 днем и -24 ночью. В четверг столбик термометра покажет -19 градусов днем и -25 ночью. Затем ожидается небольшое потепление, до -8. Самым холодным днем недели, по данным сервиса, станет воскресенье: температура в этот день составит 22 градуса мороза, а ночью похолодает до -26. Всю неделю будет пасмурно, в некоторые дни обещают небольшой снег.

Самый холодный день ожидается в воскресенье

Самый холодный день ожидается в воскресенье

Поделиться

Как сообщает сайт world-weather.ru, в понедельник и вторник дневные температуры составят -2...-5 градусов, но к вечеру вторника похолодает до -12. В среду ожидается ясная погода и похолодание до 24 градусов мороза. Утром в четверг также ожидается -24, а уже на следующий день, в пятницу, синоптики обещают потепление до -7. В выходные температуры в городе составят -19...-21 градус.

Сервис world-weather.ru обещает солнечную погоду в среду

Сервис world-weather.ru обещает солнечную погоду в среду

Поделиться

Подробный прогноз от синоптиков на ближайшие дни мы публиковали тут. Кроме того, мы публиковали примерный прогноз на всю зиму — здесь можно почитать, будут ли теплыми новогодние праздники и когда ждать самых сильных морозов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

морозсиноптикиснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться