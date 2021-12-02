Новосибирцев предупредили о плохой погоде — к городу приближаются сильный ветер и гололедица

В Новосибирске 3 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия. Температура может повыситься до +2 градусов, при этом ветер усилится до 18 м/с.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение работы системы электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов) и деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
По данным Новосибирского гидрометцентра, в пятницу, 3 декабря, температура ночью составит -5... -7 градусов, утром повысится до 0... -2, а днем потеплеет до 0... +2. Ожидается юго-западный ветер, ночью — силой 6–11 м/с с порывам до 16 м/с, днем — 8–13 м/с с усилением до 18 м/с. Днем возможен небольшой мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
4 декабря температура ночью опустится до -5... -7 градусов, днем она составит -3... -5. Вероятен юго-западный ветер силой 8–13 м/с, днем — 6–11 м/с. Ожидается небольшой снег, а местами метель.
В воскресенье, 5 декабря, ночью похолодает до -6... -8 градусов, днем воздух прогреется до -3... -5 градусов. Возможен юго-западный ветер 6–11 м/с, преимущественно без осадков.
Накануне, в первый день зимы, новосибирцы устроили заплыв на сапах в Ленинском районе в рамках проекта «Белые пляжи Сибири». Несмотря на мороз, они вышли на воду в купальниках. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.
Также синоптики объясняли, что тепло в город придет с Атлантики. Однако продлится оно недолго.