Новосибирцев предупредили о плохой погоде — к городу приближаются сильный ветер и гололедица

В Новосибирске 3 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия. Температура может повыситься до +2 градусов, при этом ветер усилится до 18 м/с.



— В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение работы системы электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов) и деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.