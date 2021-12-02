2 декабря четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 73.97
eur 83.84
СрочноНСО вышла на ковидное плато
Все новости
Все новости

Новосибирцев предупредили о плохой погоде — к городу приближаются сильный ветер и гололедица

При этом синоптики ждут потепления

1 766
12Обсудить

Поделиться

Горожан просят быть осторожными в такую погоду

Горожан просят быть осторожными в такую погоду

Поделиться

В Новосибирске 3 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия. Температура может повыситься до +2 градусов, при этом ветер усилится до 18 м/с.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение работы системы электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов) и деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По данным Новосибирского гидрометцентра, в пятницу, 3 декабря, температура ночью составит -5... -7 градусов, утром повысится до 0... -2, а днем потеплеет до 0... +2. Ожидается юго-западный ветер, ночью — силой 6–11 м/с с порывам до 16 м/с, днем — 8–13 м/с с усилением до 18 м/с. Днем возможен небольшой мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.

4 декабря температура ночью опустится до -5... -7 градусов, днем она составит -3... -5. Вероятен юго-западный ветер силой 8–13 м/с, днем — 6–11 м/с. Ожидается небольшой снег, а местами метель.

В воскресенье, 5 декабря, ночью похолодает до -6... -8 градусов, днем воздух прогреется до -3... -5 градусов. Возможен юго-западный ветер 6–11 м/с, преимущественно без осадков.

Накануне, в первый день зимы, новосибирцы устроили заплыв на сапах в Ленинском районе в рамках проекта «Белые пляжи Сибири». Несмотря на мороз, они вышли на воду в купальниках. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

Также синоптики объясняли, что тепло в город придет с Атлантики. Однако продлится оно недолго.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ветерзимаметельпогодахолод
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться