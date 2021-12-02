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В первый день зимы сибиряки устроили заплыв на сапах — 15 морозных фотографий

Они три недели ждали яркой погоды

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Небольшая река в Ленинском районе еще не успела покрыться льдом

Небольшая река в Ленинском районе еще не успела покрыться льдом

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В среду, 1 декабря, в Ленинском районе Новосибирска в рамках проекта «Белые пляжи Сибири» несколько жителей города прокатились на сапах по реке и позагорали на пляже.

— Первый раз мы такой проект в Новосибирске проводили 5 лет назад на пляже «Звезда». Пропилили там прорубь. Принимали участие в основном моржи. И для того чтобы добавить впечатлений, у нас там были солнцезащитные грибки, шезлонги, мячи. Занимались стандартными пляжными развлечениями, которыми люди занимаются летом. У нас задача показать, что сибирские пляжи — самые белоснежные пляжи в мире. Что ни в каких Таиландах, на Канарах даже близко таких белоснежных пляжей нет. И в то же время мы достаточно морозоустойчивые, закаленные, чтобы в купальниках на таких снежных пляжах развлекаться, — рассказал НГС организатор проекта Александр Орлов.

Проект «Белые пляжи Сибири» последний раз проходил в нашем городе 5 лет назад

Проект «Белые пляжи Сибири» последний раз проходил в нашем городе 5 лет назад

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На этот раз было решено посвятить проект катанию на сапах — больших досках. Для этого пришлось ждать три недели: сначала было слишком мало снега, затем — очень пасмурно.

— Хотелось ярких, красивых, сочных фото. Первые солнечные дни были вчера и сегодня. Решили провести в первый день зимы. Причем большинство из участников не моржи, самые обыкновенные парни и девчонки, большинство из которых зимой до купальников не раздевались. Были некоторые сомнения у них о том, сколько они выдержат. В результате все спокойно разделись, покатались на сапах даже те, кто не собирался, — добавил организатор.

Тогда выбивали прорубь, а на берегу ставили шезлонги и зонты

Тогда выбивали прорубь, а на берегу ставили шезлонги и зонты

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Всего в проекте приняли участие 14 человек.

Пять лет назад участие в проекте принимали более подготовленные люди

Пять лет назад участие в проекте принимали более подготовленные люди

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В этом году 14 человек решили отдохнуть на сибирском пляже

В этом году 14 человек решили отдохнуть на сибирском пляже

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Некоторые боялись упасть с сапа

Некоторые боялись упасть с сапа

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Но в итоге прокатились все, даже те, кто не собирался

Но в итоге прокатились все, даже те, кто не собирался

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Организаторы три недели ждали хорошей погоды

Организаторы три недели ждали хорошей погоды

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Сначала было мало снега, затем — слишком пасмурно

Сначала было мало снега, затем — слишком пасмурно

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Некоторые впервые раздевались зимой до купальников

Некоторые впервые раздевались зимой до купальников

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Однако быстро вошли во вкус

Однако быстро вошли во вкус

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Этим проектом организаторы хотят показать, что сибирские пляжи куда лучше зарубежных

Этим проектом организаторы хотят показать, что сибирские пляжи куда лучше зарубежных

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Кто-то даже сел на шпагат

Кто-то даже сел на шпагат

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Сибиряки — люди суровые и бесстрашные

Сибиряки — люди суровые и бесстрашные

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В конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сделала снежного ангела на снегу прямо в купальнике.

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