В первый день зимы сибиряки устроили заплыв на сапах — 15 морозных фотографий

В среду, 1 декабря, в Ленинском районе Новосибирска в рамках проекта «Белые пляжи Сибири» несколько жителей города прокатились на сапах по реке и позагорали на пляже.

— Первый раз мы такой проект в Новосибирске проводили 5 лет назад на пляже «Звезда». Пропилили там прорубь. Принимали участие в основном моржи. И для того чтобы добавить впечатлений, у нас там были солнцезащитные грибки, шезлонги, мячи. Занимались стандартными пляжными развлечениями, которыми люди занимаются летом. У нас задача показать, что сибирские пляжи — самые белоснежные пляжи в мире. Что ни в каких Таиландах, на Канарах даже близко таких белоснежных пляжей нет. И в то же время мы достаточно морозоустойчивые, закаленные, чтобы в купальниках на таких снежных пляжах развлекаться, — рассказал НГС организатор проекта Александр Орлов.