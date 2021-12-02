В первый день зимы сибиряки устроили заплыв на сапах — 15 морозных фотографий

В среду, 1 декабря, в Ленинском районе Новосибирска в рамках проекта «Белые пляжи Сибири» несколько жителей города прокатились на сапах по реке и позагорали на пляже.
— Первый раз мы такой проект в Новосибирске проводили 5 лет назад на пляже «Звезда». Пропилили там прорубь. Принимали участие в основном моржи. И для того чтобы добавить впечатлений, у нас там были солнцезащитные грибки, шезлонги, мячи. Занимались стандартными пляжными развлечениями, которыми люди занимаются летом. У нас задача показать, что сибирские пляжи — самые белоснежные пляжи в мире. Что ни в каких Таиландах, на Канарах даже близко таких белоснежных пляжей нет. И в то же время мы достаточно морозоустойчивые, закаленные, чтобы в купальниках на таких снежных пляжах развлекаться, — рассказал НГС организатор проекта Александр Орлов.
На этот раз было решено посвятить проект катанию на сапах — больших досках. Для этого пришлось ждать три недели: сначала было слишком мало снега, затем — очень пасмурно.
— Хотелось ярких, красивых, сочных фото. Первые солнечные дни были вчера и сегодня. Решили провести в первый день зимы. Причем большинство из участников не моржи, самые обыкновенные парни и девчонки, большинство из которых зимой до купальников не раздевались. Были некоторые сомнения у них о том, сколько они выдержат. В результате все спокойно разделись, покатались на сапах даже те, кто не собирался, — добавил организатор.
Всего в проекте приняли участие 14 человек.
В конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сделала снежного ангела на снегу прямо в купальнике.