2 декабря четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 73.97
eur 83.84
Тема дняВ нападении на таксиста обвинили нового депутата
Все новости
Все новости

В Новосибирске экскаватор попался на скидывании снега к Оби на Михайловской набережной

В администрации парка заявили, что так засыпают подходы к воде

856
17Обсудить

Поделиться

Машину заметили вчера

Машину заметили вчера

Поделиться

Вчера днем, 1 декабря, на Михайловской набережной в Новосибирске экскаватор сбрасывал снег в реку.

— На Михайловской набережной рабочие с помощью экскаватора собирали снег и выкидывали его в реку. В прошлом году рабочие скидывали снег в реку с моста. Тогда их действия признали незаконными, — напомнил очевидец.

В администрации парка «Михайловская набережная» корреспонденту НГС сообщили, что снег, скорее всего, кидали не в реку, а на спуск к воде. Это делают для того, чтобы люди не проваливались под лед:

— Мы специально заваливаем спуски к воде снегом, чтобы люди туда не ходили, потому что это опасно. Народ спускается туда и идет. Кажется, что вода замерзла, но это не так, не дай бог кто-то провалится. Сейчас мы еще установим аншлаги о том, что выход на реку опасен. Пока снег еще чистый, мы им стараемся завалить все спуски к реке, чтобы люди туда не ходили. Возможно, как раз это запечатлели. А так у нас нет такого предписания, чтобы снег в реку кидать, — рассказали в администрации.

НГС отправил уточняющий запрос в мэрию города по ситуации.

Прошлой зимой мы публиковали видео погрузчика, который сбрасывал снег в реку с Октябрьского моста. Тогда мэрия привлекла к ответственности директора «ДЭУ-1» и машиниста экскаватора.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

уборкамэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться