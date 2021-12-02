В Новосибирске экскаватор попался на скидывании снега к Оби на Михайловской набережной

— Мы специально заваливаем спуски к воде снегом, чтобы люди туда не ходили, потому что это опасно. Народ спускается туда и идет. Кажется, что вода замерзла, но это не так, не дай бог кто-то провалится. Сейчас мы еще установим аншлаги о том, что выход на реку опасен. Пока снег еще чистый, мы им стараемся завалить все спуски к реке, чтобы люди туда не ходили. Возможно, как раз это запечатлели. А так у нас нет такого предписания, чтобы снег в реку кидать, — рассказали в администрации.

НГС отправил уточняющий запрос в мэрию города по ситуации.

Прошлой зимой мы публиковали видео погрузчика, который сбрасывал снег в реку с Октябрьского моста. Тогда мэрия привлекла к ответственности директора «ДЭУ-1» и машиниста экскаватора.