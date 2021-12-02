В Новосибирске экскаватор попался на скидывании снега к Оби на Михайловской набережной

Вчера днем, 1 декабря, на Михайловской набережной в Новосибирске экскаватор сбрасывал снег в реку.
— На Михайловской набережной рабочие с помощью экскаватора собирали снег и выкидывали его в реку. В прошлом году рабочие скидывали снег в реку с моста. Тогда их действия признали незаконными, — напомнил очевидец.
В администрации парка «Михайловская набережная» корреспонденту НГС сообщили, что снег, скорее всего, кидали не в реку, а на спуск к воде. Это делают для того, чтобы люди не проваливались под лед:
— Мы специально заваливаем спуски к воде снегом, чтобы люди туда не ходили, потому что это опасно. Народ спускается туда и идет. Кажется, что вода замерзла, но это не так, не дай бог кто-то провалится. Сейчас мы еще установим аншлаги о том, что выход на реку опасен. Пока снег еще чистый, мы им стараемся завалить все спуски к реке, чтобы люди туда не ходили. Возможно, как раз это запечатлели. А так у нас нет такого предписания, чтобы снег в реку кидать, — рассказали в администрации.
НГС отправил уточняющий запрос в мэрию города по ситуации.
Прошлой зимой мы публиковали видео погрузчика, который сбрасывал снег в реку с Октябрьского моста. Тогда мэрия привлекла к ответственности директора «ДЭУ-1» и машиниста экскаватора.