«Не надо нам ваших Таиландов». Неожиданная колонка-мнение о плюсах в новосибирской зиме, грязи и слякоти

Обгадить то место, где ты живешь, конечно, всякий может, а вот найти плюсы? Иначе зачем ты тут живешь, собирай манатки и сваливай. Так что хватит бухтеть, сегодня мы поговорим о достоинствах новосибирского климата, о смене времен года, о наступлении весны и лета, о большом количестве солнечных дней и длинных вечерах. Выступает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Вот живете вы на юге — у вас круглый год тепло, зеленые пальмы, теплая вода. Потом всё приедается, и вы перестаете ценить эти вещи. А сибиряки каждый год переживают наступление весны, возрождение жизни, подъемы настроения и всё такое.
Да, в новосибирской зиме плюсов немного — ну там санки/лыжи, иногда белый искрящийся снег, свежий морозный воздух. В основном же это холодища, нечищеный снег, грязь, бесконечные пробки, куча одежды на тебе и тому подобное. Главное достоинство нашей зимы — что она каждый год уходит и сменяется весной. Пусть слякоти еще больше, на зубах песок, кругом из-под снега всплывают какашки и о чистой обуви можно забыть.
Но небо голубеет, день становится длиннее, настроение улучшается, в воздухе повисает атмосфера предчувствия чего-то хорошего — ничего этого вы ни в каких Таиландах не испытаете. А почему так происходит? Течение времен года можно сравнить с жизнью человека: весна — это рождение и начало жизни, лето — беззаботная молодость, осень — зрелость со своими заморочками, зима — смерть.
Так что каждый год мы испытываем радость от возрождения жизни (хотя и платим за это «помиранием» каждый год) — хоть какая-то движуха. Кому-то еще нравится осень со своими цветными листьями, но мне лично нет, особенно конец осени — когда природа бьется в предсмертной агонии.
А какие еще плюсы в новосибирском климате? Например, достаточное количество солнечных дней. Длинный световой день в весенне-летний период, что, опять же, дает больше солнечного света. В тех же Москве и Санкт-Петербурге темнеет раньше, а уж в пресловутом Таиланде ровно в шесть вечера будто по команде выключают небесную лампочку — раз, и темень.
У нас относительно свежий воздух — вы не бывали в Красноярске или Новокузнецке? Попробуйте, поживите в каком-нибудь азиатском мегаполисе, особенно китайском, узнаете, что такое смог. Кстати, свиньями вонять что-то перестало.
Так что улыбаемся и пашем. И ждем апрель, лучший месяц в году, когда уже тепло/светло и всё еще впереди — осталось всего две недели.
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