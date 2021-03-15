«Не надо нам ваших Таиландов». Неожиданная колонка-мнение о плюсах в новосибирской зиме, грязи и слякоти

Обгадить то место, где ты живешь, конечно, всякий может, а вот найти плюсы? Иначе зачем ты тут живешь, собирай манатки и сваливай. Так что хватит бухтеть, сегодня мы поговорим о достоинствах новосибирского климата, о смене времен года, о наступлении весны и лета, о большом количестве солнечных дней и длинных вечерах. Выступает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Вот живете вы на юге — у вас круглый год тепло, зеленые пальмы, теплая вода. Потом всё приедается, и вы перестаете ценить эти вещи. А сибиряки каждый год переживают наступление весны, возрождение жизни, подъемы настроения и всё такое.