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Новосибирск снова ждут морозы — синоптики рассказали, когда температура опустится до -23 градусов

Вместе с понижением температуры в городе прекратятся снегопады

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В Новосибирск придет похолодание, но к 2 февраля в городе снова потеплеет

В Новосибирск придет похолодание, но к 2 февраля в городе снова потеплеет

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В Новосибирске на выходных похолодает до -23 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет на грядущих выходных, — на несколько дней в Новосибирск придет морозная погода.

— Мы ждем циклон, который сейчас находится буквально над северо-востоком Новосибирской области. Он будет отходить на восток, унося с собой зону осадков и облачности. Ветер сменит направление, будет восточный. 30 числа произойдет похолодание в течение дня, ветер ослабеет до 15–17 м/сек. На 31 января и 1 февраля среднеморозная погода сохранится. В начале недели к нам будут быстро смещаться атлантические циклоны, которые принесут ветер, метели. Ослабление морозов произойдет 2 февраля. Неустойчивый характер погоды, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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30 января в городе ночью и днем небольшой снег, местами метель. Ночные температуры -9... -11 градусов. В течение дня понижение до -15... -17 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью 7–12 м/сек, днем 2–7 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.

31 января в Новосибирске преимущественно без осадков. Столбик термометра в ночные часы опустится до -21... -23 градуса. Днем -13... -15 градусов. Ветер переменный 2–7 м/сек.

1 февраля преимущественно без осадков. Ночные температуры будут немного выше -18... -20 градусов. Днем -10... -12 градусов.

Накануне в мэрии предупредили об усилении ветра в городе до 17 м/сек. Также температуры в области опускались ниже 40 градусов, у некоторых жителей термометры показывали до -50 градусов. Но при этом синоптики отмечают, что непрофессиональные приборы могут ошибаться.

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Новосибирскпогода на январьпрогноз погоды
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