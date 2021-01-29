Новосибирск снова ждут морозы — синоптики рассказали, когда температура опустится до -23 градусов

В Новосибирске на выходных похолодает до -23 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет на грядущих выходных, — на несколько дней в Новосибирск придет морозная погода.
— Мы ждем циклон, который сейчас находится буквально над северо-востоком Новосибирской области. Он будет отходить на восток, унося с собой зону осадков и облачности. Ветер сменит направление, будет восточный. 30 числа произойдет похолодание в течение дня, ветер ослабеет до
30 января в городе ночью и днем небольшой снег, местами метель. Ночные температуры
31 января в Новосибирске преимущественно без осадков. Столбик термометра в ночные часы опустится до
1 февраля преимущественно без осадков. Ночные температуры будут немного выше
Накануне в мэрии предупредили об усилении ветра в городе до 17 м/сек. Также температуры в области опускались ниже 40 градусов, у некоторых жителей термометры показывали до -50 градусов. Но при этом синоптики отмечают, что непрофессиональные приборы могут ошибаться.