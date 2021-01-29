Новосибирск снова ждут морозы — синоптики рассказали, когда температура опустится до -23 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет на грядущих выходных, — на несколько дней в Новосибирск придет морозная погода.



— Мы ждем циклон, который сейчас находится буквально над северо-востоком Новосибирской области. Он будет отходить на восток, унося с собой зону осадков и облачности. Ветер сменит направление, будет восточный. 30 числа произойдет похолодание в течение дня, ветер ослабеет до 15–17 м/сек. На 31 января и 1 февраля среднеморозная погода сохранится. В начале недели к нам будут быстро смещаться атлантические циклоны, которые принесут ветер, метели. Ослабление морозов произойдет 2 февраля. Неустойчивый характер погоды, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.