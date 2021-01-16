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В Новосибирск идут метели — МЧС выпустило экстренное предупреждение

Ожидается ветер с порывами до 20 м/с

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В городе будет тепло и ветрено

В городе будет тепло и ветрено

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Ветер до 20 м/с ожидается в Новосибирске

В ближайшие сутки в Новосибирской области испортится погода. В регион придут метели с порывистым ветром.

— По данным Гидрометеоцентра, днем 17 января по Новосибирской области ожидаются метели, местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — такое сообщение разослало ГУ МЧС жителям региона.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье в городе ожидается снег. Температура воздух днем будет около -7 градусов, ночью — около -16. Похолодать до -23 может только в пятницу.

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Ранее синоптики сообщали, что в Новосибирске потеплеет, но поднимется ветер.

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