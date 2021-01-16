В Новосибирск идут метели — МЧС выпустило экстренное предупреждение

Ветер до 20 м/с ожидается в Новосибирске
В ближайшие сутки в Новосибирской области испортится погода. В регион придут метели с порывистым ветром.
— По данным Гидрометеоцентра, днем 17 января по Новосибирской области ожидаются метели, местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — такое сообщение разослало ГУ МЧС жителям региона.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье в городе ожидается снег. Температура воздух днем будет около
Ранее синоптики сообщали, что в Новосибирске потеплеет, но поднимется ветер.