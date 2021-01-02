Земля подошла на минимальное расстояние к Солнцу — что увидели новосибирцы в небе сквозь смог

Новосибирцы выкладывают в соцсети фото с гало и смогом
Сегодня, 2 января, Земля подошла на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает Московский планетарий. Кроме этого, над Новосибирском навис смог, и некоторым горожанам удалось сфотографировать утреннее гало. Посмотрите в нашей подборке, какие снимки выкладывали сибиряки сегодня в соцсети.
Сегодня утром в городе зафиксировали ухудшение качества воздуха. В ближайшие дни в Новосибирске ожидают аномальные морозы — синоптики прогнозируют, что похолодает до -40 градусов.