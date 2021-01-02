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Земля подошла на минимальное расстояние к Солнцу — что увидели новосибирцы в небе сквозь смог

В городе заметили гало

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Температура опустилась до -30 градусов

Температура опустилась до -30 градусов

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Новосибирцы выкладывают в соцсети фото с гало и смогом

Сегодня, 2 января, Земля подошла на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает Московский планетарий. Кроме этого, над Новосибирском навис смог, и некоторым горожанам удалось сфотографировать утреннее гало. Посмотрите в нашей подборке, какие снимки выкладывали сибиряки сегодня в соцсети.

В городе наблюдались туман и смог

В городе наблюдались туман и смог

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Из-за погоды и сближения с Землей Солнце выглядело больше

Из-за погоды и сближения с Землей Солнце выглядело больше

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Сегодня утром в городе зафиксировали ухудшение качества воздуха. В ближайшие дни в Новосибирске ожидают аномальные морозы — синоптики прогнозируют, что похолодает до -40 градусов.

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Солнцегалосмог
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