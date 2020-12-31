Новогодний плей-лист от НГС: 129 песен для безудержного веселья на всю ночь

Ура, кажется, 2020 год все-таки завершается — многие заканчивают последние дела и начинают праздновать. Мы решили немного облегчить ваш и без того нагруженный хлопотами праздничный день и составить подборку песен для новогодней ночи. В начало плей-листа мы добавили более традиционные песни, но чем дальше, тем интереснее (как, впрочем, обычно и бывает на застольях и праздниках). А вообще, слушать этот плей-лист можно в любом порядке. Включайте и веселитесь. Всем хорошего Нового года и спасибо, что были с нами в этом году!