Новогодний плей-лист от НГС: 129 песен для безудержного веселья на всю ночь

Ура, кажется, 2020 год все-таки завершается — многие заканчивают последние дела и начинают праздновать. Мы решили немного облегчить ваш и без того нагруженный хлопотами праздничный день и составить подборку песен для новогодней ночи. В начало плей-листа мы добавили более традиционные песни, но чем дальше, тем интереснее (как, впрочем, обычно и бывает на застольях и праздниках). А вообще, слушать этот плей-лист можно в любом порядке. Включайте и веселитесь. Всем хорошего Нового года и спасибо, что были с нами в этом году!
Если вдруг у вас есть несколько свободных минут этим вечером, то почитайте интересные тексты, которые вышли у нас недавно.
Ирония судьбы в Сибири: невероятная история, как культовый фильм спас жизнь 5-летнего мальчика. В середине 80-х его мама наудачу отправила письма на один и тот же адрес в разные города — из Новосибирска ответили.
Репортаж из мастерской театрального художника. Кто и как делает самые красивые елочные игрушки, пугающее оружие и невероятные костюмы для оперного театра.
СЮЖЕТ
Истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве — о том, что не всё так страшно и иногда полезно побыть одному (даже в праздничную ночь).