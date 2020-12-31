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Новогодний плей-лист от НГС: 129 песен для безудержного веселья на всю ночь

Мы составили плей-лист на 8 часов — сохраняйте, чтобы не искать Jingle Bells или «Любимку» под бой курантов

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Под наш плей-лист можно безудержно повеселиться, а можно и тихо погрустить

Под наш плей-лист можно безудержно повеселиться, а можно и тихо погрустить

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Ура, кажется, 2020 год все-таки завершается — многие заканчивают последние дела и начинают праздновать. Мы решили немного облегчить ваш и без того нагруженный хлопотами праздничный день и составить подборку песен для новогодней ночи. В начало плей-листа мы добавили более традиционные песни, но чем дальше, тем интереснее (как, впрочем, обычно и бывает на застольях и праздниках). А вообще, слушать этот плей-лист можно в любом порядке. Включайте и веселитесь. Всем хорошего Нового года и спасибо, что были с нами в этом году!

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Если вдруг у вас есть несколько свободных минут этим вечером, то почитайте интересные тексты, которые вышли у нас недавно.

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СЮЖЕТ

Новый год-2021

Истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве — о том, что не всё так страшно и иногда полезно побыть одному (даже в праздничную ночь).

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музыкаплейлистпраздники
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