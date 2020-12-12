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Самый милый фоторепортаж дня. Разглядываем снимки пушистых белочек из Новосибирского дендропарка

И выдыхаем после сумасшедших рабочих будней

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Запечатлеть такую красавицу фотокорреспонденту удалось в дендропарке&nbsp;

Запечатлеть такую красавицу фотокорреспонденту удалось в дендропарке 

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Новосибирский фотограф снял пушистых белок в дендропарке

Прошедшая неделя выдалась напряженной — улицы города обросли гигантскими сугробами, которые не всегда оперативно убирали, а жители начали жаловаться на загрязненный воздух и смог. Прибавьте к этому предновогоднюю суету и бесконечные пробки, сковавшие Новосибирск. Не обещаем, что следующие недели выдадутся легкими, но отдохнуть и расслабиться на этих выходных совершенно точно необходимо.

Поэтому мы публикуем умиротворяющий фоторепортаж с зимними белочками — только взгляните на эти трогательные снимки из Новосибирского дендропарка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Наступившая зима&nbsp; заставила белочек не только поменять окрас, но и распушить хвосты — <a href="https://ngs.ru/text/animals/2020/11/02/69525991/" target="_blank" class="_">сравните со снимками, которые мы делали в конце осени</a>

Наступившая зима  заставила белочек не только поменять окрас, но и распушить хвосты — сравните со снимками, которые мы делали в конце осени

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Обычные сибирские белки, которые встречаются у нас в лесах и парках, как правило, имеют длину хвоста в <nobr class="_">14–18</nobr> сантиметров. И это при размерах туловища в <nobr class="_">18–28</nobr> сантиметров

Обычные сибирские белки, которые встречаются у нас в лесах и парках, как правило, имеют длину хвоста в 14–18 сантиметров. И это при размерах туловища в 18–28 сантиметров

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Линька у сибирских белочек закончилась еще осенью, хотя ушки и лапки так и остались рыжеватыми

Линька у сибирских белочек закончилась еще осенью, хотя ушки и лапки так и остались рыжеватыми

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Хотя встречаются и зверьки других окрасов. Этой осенью, например, сразу несколько жителей Новосибирска замечали черных белок.&nbsp;Здесь мы <a href="https://ngs.ru/text/animals/2020/09/22/69474829/" target="_blank" class="_">рассказывали</a>&nbsp;о том, как появился такой необычный окрас

Хотя встречаются и зверьки других окрасов. Этой осенью, например, сразу несколько жителей Новосибирска замечали черных белок. Здесь мы рассказывали о том, как появился такой необычный окрас

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Зимой зверьки питаются не так обильно, как весной, и в холодное время года съедают всего по 35 граммов в день (а весной — 80 граммов)

Зимой зверьки питаются не так обильно, как весной, и в холодное время года съедают всего по 35 граммов в день (а весной — 80 граммов)

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Поэтому, отправляясь на прогулку в парк, не забудьте захватить немного орехов — белочки вам будут благодарны

Поэтому, отправляясь на прогулку в парк, не забудьте захватить немного орехов — белочки вам будут благодарны

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Два года назад мы рассказывали трогательную историю спасения крошечной белки. Сибирячка выкормила ее из пипетки и теперь выгуливает по двору на поводке.

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белкидобротаживотные
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