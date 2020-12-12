Самый милый фоторепортаж дня. Разглядываем снимки пушистых белочек из Новосибирского дендропарка

Прошедшая неделя выдалась напряженной — улицы города обросли гигантскими сугробами, которые не всегда оперативно убирали, а жители начали жаловаться на загрязненный воздух и смог. Прибавьте к этому предновогоднюю суету и бесконечные пробки, сковавшие Новосибирск. Не обещаем, что следующие недели выдадутся легкими, но отдохнуть и расслабиться на этих выходных совершенно точно необходимо.

Поэтому мы публикуем умиротворяющий фоторепортаж с зимними белочками — только взгляните на эти трогательные снимки из Новосибирского дендропарка.