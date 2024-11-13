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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста «Семь машин прокололи колеса»: огромная яма появилась на Димитровском мосту в Новосибирске — фото

«Семь машин прокололи колеса»: огромная яма появилась на Димитровском мосту в Новосибирске — фото

Выбоина образовалась в свежем покрытии

3 461
82 комментария

В октябре на мосту уложили временный асфальт

На Димитровском мосту в Новосибирске появились ямы после недавнего ремонта. Об этом сообщают автомобилисты в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На опубликованном ролике видно, что в асфальте образовалась большая выбоина. По словам автора видео, в ней несколько автомобилей повредили шины.

— Дыра на Димитровском мосту. Семь машин уже прокололи колеса, — говорит на видео новосибирец.

На другое видео попала колонна автомобилей, которые стоят на аварийках на обочине моста.

В октябре на Димитровском мосту Новосибирска сделали срочный временный ремонт. Весной 2025 года планируется снять некачественный асфальт и бетон и закатать мост заново.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда дорожное полотно на Димитровском мосту отремонтируют.

Ранее в Новосибирске на улице Семьи Шамшиных на видео сняли ремонт дороги во время снегопада.

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Яма в асфальте Ремонт дорог Димитровский мост Новосибирск
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Комментарии
85
Olivia
1 час
Мэр не хочет компенсировать расходы автовладельцам? Открытое воровство денег с городе и нет ни ответственных, ни виновных.. беспредел какой-то
Долой мракобесие
49 минут
И опять никто из пострадавших водителей не подаст в суд, а надо бы. Иски должны быть многочисленными, чтобы суды захлебнулись в этом потоке разбирательств. Претензии надо выдвигать и к городской администрации, и к горе- подрядчикам.
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