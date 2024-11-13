«Семь машин прокололи колеса»: огромная яма появилась на Димитровском мосту в Новосибирске — фото

В октябре на мосту уложили временный асфальт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU / «АСТ-54»/ Vk.com











На Димитровском мосту в Новосибирске появились ямы после недавнего ремонта. Об этом сообщают автомобилисты в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На опубликованном ролике видно, что в асфальте образовалась большая выбоина. По словам автора видео, в ней несколько автомобилей повредили шины.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

— Дыра на Димитровском мосту. Семь машин уже прокололи колеса, — говорит на видео новосибирец.

На другое видео попала колонна автомобилей, которые стоят на аварийках на обочине моста.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

В октябре на Димитровском мосту Новосибирска сделали срочный временный ремонт. Весной 2025 года планируется снять некачественный асфальт и бетон и закатать мост заново.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда дорожное полотно на Димитровском мосту отремонтируют.