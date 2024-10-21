Торчала только голова: новосибирца с собакой в переноске не пустили в метро

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина» Источник: читатель НГС / @donotwake / 2gis.ru











В Новосибирске вчера, 20 октября, на станции «Площади Ленина» не пустили в метро мужчину с собакой. Об этом рассказал читатель НГС и прислал фото. На нем видно, что йоркширский терьер находится в переноске.

— Меня с собакой, которая находится в сумке-переноске, не впустили в метро. Работники метро не дали мне доехать до дома, сказали, что не пустят, и всё, — рассказал мужчина.

В пресс-службе метро корреспонденту НГС подтвердили, что в такой переноске с животными не пускают — это считается нарушением.

По данным с сайта метрополитена, для провозки животных в метро надо использовать клетки или другие приспособления с глухим дном. Это могут быть корзины, коробки и контейнеры. Сумма измерений по длине, ширине и высоте не должна превышать 150 сантиметров. Исключением являются только собаки-проводники на поводке, которые сопровождают инвалидов по зрению. Но в этом случае надо предъявить документы.