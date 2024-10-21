НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

зап.

 746мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Закладки на 71 миллион
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Взлетели ставки по кредитам
Запретное озеро на Алтае
Тайны дома на Инской
Авто с маркетплейса
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Торчала только голова: новосибирца с собакой в переноске не пустили в метро

Торчала только голова: новосибирца с собакой в переноске не пустили в метро

Терьер был в небольшой сумке

377

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина»

В Новосибирске вчера, 20 октября, на станции «Площади Ленина» не пустили в метро мужчину с собакой. Об этом рассказал читатель НГС и прислал фото. На нем видно, что йоркширский терьер находится в переноске.

— Меня с собакой, которая находится в сумке-переноске, не впустили в метро. Работники метро не дали мне доехать до дома, сказали, что не пустят, и всё, — рассказал мужчина.

В пресс-службе метро корреспонденту НГС подтвердили, что в такой переноске с животными не пускают — это считается нарушением.

По данным с сайта метрополитена, для провозки животных в метро надо использовать клетки или другие приспособления с глухим дном. Это могут быть корзины, коробки и контейнеры. Сумма измерений по длине, ширине и высоте не должна превышать 150 сантиметров. Исключением являются только собаки-проводники на поводке, которые сопровождают инвалидов по зрению. Но в этом случае надо предъявить документы.

Ранее НГС рассказывал, как житель Новосибирска возмутился работой «Гастрокорта» на Мичурина, охранники которого не пустили его в заведение. Он был в резиновых сапогах.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Собака Метро Правила
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,47

MARINA,28

Елена,56

Илья,41

Mariya,37

Yuliya,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление