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Развлечения «Сказали, что не прохожу фейсконтроль»: новосибирца в резиновых сапогах не пустили на «Гастрокорт»

«Сказали, что не прохожу фейсконтроль»: новосибирца в резиновых сапогах не пустили на «Гастрокорт»

В администрации фуд-корта уже изучают жалобу посетителя

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31 комментарий

По словам мужчины, охрана указала ему на дресс-код

Житель Новосибирска возмутился работой «Гастрокорта» на Мичурина, охранники которого не пустили его в заведение. Соответствующий отзыв появился на сайте «Flamp».

По словам мужчины, в тот день шли сильные дожди, поэтому он вышел на улицу в резиновых сапогах и ветровке. Сибиряк решил зайти поесть на «Гастрокорт», но это обернулось для него неудачей.

— Меня остановил охранник и не стал впускать. Под предлогом несоответствия моего внешнего вида некоему дресс-коду не пропустили, сказали, что фейсконтроль не прохожу, — написал возмущенный мужчина.

Корреспондент НГС связался с директором Центрального рынка, на территории которого располагается «Гастрокорт» — Алексеем Виноградовым. Он объяснил, что такие ситуации происходят крайне редко.

— У нас в будние дни по 17-18 тысяч посетителей, в выходные – по 26-27 тысяч. Если один человек из всех посетителей не попал в заведение – явно он сильно отличался от остальных. Возможно, у него были слишком грязные одежда и обувь, — предполагает директор рынка.

При этом Алексей Виноградов добавил, что руководство всё равно разберётся в ситуации. Будут изучены камеры видеонаблюдения, а также опрошен охранник, который не пустил мужчину на «Гастрокорт».

Ранее НГС уже писал о том, как новосибирцы пытаются проникнуть на «Гастрокорт» в испачканной одежде.

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Новосибирск Гастрокорт Центральный рынок Фейсконтроль Одежда
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Комментарии
31
223359851
53 минуты
Лучше бы пожарная инспекция проверила этот гастрокорт! Куча выходов и все закрыты, все должны через маленькие дверцы попадать или кружить кругами. В случае пожара может быть катастрофа.
Голая правда
52 минуты
Пока ещё стояли теплые деньки, я, проезжая мимо, всегда с любопытством вглядывалась в верхние веранды этого "корта". Вечная пустота. Думаю, и внутри так же. Какие там тысячи посетителей? )))
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