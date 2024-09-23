«Сказали, что не прохожу фейсконтроль»: новосибирца в резиновых сапогах не пустили на «Гастрокорт»

По словам мужчины, охрана указала ему на дресс-код Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирска возмутился работой «Гастрокорта» на Мичурина, охранники которого не пустили его в заведение. Соответствующий отзыв появился на сайте «Flamp».

По словам мужчины, в тот день шли сильные дожди, поэтому он вышел на улицу в резиновых сапогах и ветровке. Сибиряк решил зайти поесть на «Гастрокорт», но это обернулось для него неудачей.

— Меня остановил охранник и не стал впускать. Под предлогом несоответствия моего внешнего вида некоему дресс-коду не пропустили, сказали, что фейсконтроль не прохожу, — написал возмущенный мужчина.

Корреспондент НГС связался с директором Центрального рынка, на территории которого располагается «Гастрокорт» — Алексеем Виноградовым. Он объяснил, что такие ситуации происходят крайне редко.

— У нас в будние дни по 17-18 тысяч посетителей, в выходные – по 26-27 тысяч. Если один человек из всех посетителей не попал в заведение – явно он сильно отличался от остальных. Возможно, у него были слишком грязные одежда и обувь, — предполагает директор рынка.

При этом Алексей Виноградов добавил, что руководство всё равно разберётся в ситуации. Будут изучены камеры видеонаблюдения, а также опрошен охранник, который не пустил мужчину на «Гастрокорт».