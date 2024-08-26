BMW во время дрифта на Большевистской врезался в Infinity — что ему грозит

Водитель BMW вылетел на встречную полосу Источник: АСТ-54 / «ВКонтакте»











В Новосибирске на улице Большевистской BMW X6 во время дрифта столкнулся с автомобилем Infiniti EX35, стоявшим на светофоре. Авария попала на видео.

Инцидент произошёл 25 августа в 18:26. Как сообщили очевидцы, белый автомобиль BMW X6, выезжая из Европейского берега на Большевистскую, врезался в Infinity EX35, стоявший на светофоре.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель BMW решил подрифтить прямо на проезжей части, но в какой-то момент его резко занесло влево. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Infiniti. Оба автомобиля, судя по видеозаписи, получили значительные повреждения.

Источник: АСТ-54 / Vk.com

В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту НГС рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом. Информацию о том, кто находился за рулем BMW и было ли возбужденно административное дело, в ведомстве оперативно предоставить не смогли.

НГС обратился за комментарием к адвокату, автоюристу Марии Соловьёвой. Она объяснила, что, согласно пункту 10.1 Правил дорожного движения, водитель должен управлять автомобилем со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом нужно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и погодные условия, в том числе видимость в направлении движения.

Согласно пункту 8.6 ПДД, поворот должен осуществляться так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей автомобиль не оказался на стороне встречного движения.

— За выезд на полосу встречного движения предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.15 КоАП в виде наложения административного штрафа в размере 1 500 рублей, — объяснила Мария Соловьёва.

Автоюрист добавила, что в этом случае необходимо установить, была ли у водителя возможность избежать столкновения, и был ли выезд на встречную полосу вынужденным.

Ранее НГС писал, что два человека погибли в ДТП под Новосибирском — автомобиль улетел в кювет.