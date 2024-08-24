«Скорая знает, как хвост стряхнуть»: два торопыги пытались проскочить пробку вслед за спецтранспортом — а что, так можно было?

Неоднозначная ситуация попала в объектив видеорегистратора Источник: АСТ-54











Если и есть в Новосибирске участники дорожного движения, к которым у автомобилистов отношение такое же сложное, как к байкерам или обочечникам, то это точно любители проскочить пробку на хвосте у скорой помощи. Но иногда собственная предприимчивость выходит хитрецам боком. Именно такой случай произошел на этой неделе на Димитровском мосту. Журналист НГС посмотрела запись досадного происшествия вместе с автоюристом, чтобы понять, из-за чего произошла авария посреди пробки, и законно ли вообще пользоваться коридором, который освободили для спецтранспорта.

Когда точно произошла эта авария, сказать сложно: даты на видео нет. Зато то, что дело происходит на Димитровском мосту, новосибирцу понятно сразу. Несмотря на то, что на улице уже давным-давно стемнело, там все еще стоит плотная пробка, через которую пытается протиснуться автомобиль скорой помощи.

Попытка ускориться закончилась усложнением пробки Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

Новосибирцы тут же показывают себя с самой лучшей стороны. Во-первых, как люди отзывчивые: все охотно освобождают полосу для спецтранспорта. А во-вторых, как люди хитрые и предприимчивые: стоило скорой проехать, пустую полосу прямо за ней занимают те, кому надоело стоять на мосту. Увы, срабатывает закон подлости: один из торопыг «целует» в задний бампер другого, и вместо того, чтобы сократить время нахождения в пробке, увеличивает его. Для всех, кто пытался пересечь мост.

— Вот из-за кого мы стояли 40 минут! — восхитился подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» Владимир Л.

— Поделом придуркам, — злорадствует еще один участник сообщества Рашит В.

— Такое кино нам нравится, — резюмирует сотрудник благотворительного фонда, который явно забыл сменить рабочий профиль на личный (и тем самым немножко портит впечатление о благотворительности).

Некоторые и вовсе предположили: столкновение — не случайность. Просто водителю скорой не понравилось, что его используют:

— Скорая знает, как «хвост» стряхнуть, — порадовался Евгений Х.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал ни острить по поводу торопливых участников ДТП, ни давать волю злому языку.

— Что значит «пристроились за скорой»? А надо полмоста дистанцию держать от неё, чтоб другим не обидно было, или чего? — удивился Дмитрий И.

Чтобы узнать, можно ли пользоваться «скорым коридором», за что так ненавидят соседи по потоку тех, кто сумел в него попасть, и кто на самом деле виноват в ДТП, НГС обратился к автоюристу, адвокату Марии Соловьевой. И оказалось, что водители столкнувшихся авто были в своем праве.

— Запрета ехать за скорой нет, здесь обычная полоса для движения, — оценила видео автоюрист. — У участников дорожного движения есть обязанность пропускать скорую помощь, они эту обязанность выполняют. Скорая едет в левой полосе, не по выделенной, не по реверсивной. Никакой обязанности не ехать вслед за спецавтомобилем у водителей нет.

Что до торможения, тут виноват никак не водитель скорой (который явно был озабочен тем, чтобы поскорее доставить пациента в больницу, а вовсе не отсеканием «хвостов»), а коварный пункт 10.1 ПДД. Вернее, его несоблюдение.

— Столкновение произошло потому, что тот, кто ехал сзади, расстояние не соблюдал и въехал в стоячую машину, — резюмировала Мария Соловьева.

Кстати, на последних секундах видно: автор записи, который за кадром так веселился над неудачей соседей по потоку (из соображений приличий от звуковой дорожки пришлось избавиться) и сам выворачивает в освободившийся коридор. Потому что стоять в пробке не хочется никому.

Ранее НГС разбирался в другой спорной дорожной ситуации и выяснял, кого накажут за ДТП — двоих байкеров без прав или начинающего автомобилиста, который их сбил.