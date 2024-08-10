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Дороги и транспорт эксперт Особенности национального трафика: начинающий автомобилист сбил двух байкеров без прав — кого из них накажут

Особенности национального трафика: начинающий автомобилист сбил двух байкеров без прав — кого из них накажут

Мы посмотрели видео абсурдной аварии с автоюристом и посчитали нарушения ПДД

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56 комментариев
В результате аварии пассажир мотоцикла оказался в больнице

Разбирая происходящие на новосибирских дорогах аварии, можно запросто получить моральную травму и никогда больше не соваться на дороги общего пользования. Особенно по выходным. В редакцию НГС обратилась мама пострадавшего в ДТП парня: ее сына, который вместе с другом ехал на мотоцикле, сбил автомобилист, который разворачивался на перекрестке. 18-летний пассажир пострадал и попал в больницу. Юные байкеры ехали на зеленый и среагировать просто не успели. Но есть один нюанс: водитель мотоцикла был без прав. Теперь родители парней ждут разбора и опасаются, что виновниками аварии выставят их детей. НГС посмотрел видео вместе с автоюристом и полицейскими, чтобы понять, кто виноват в ДТП, и кого накажут. А заодно мы посчитали нарушения ПДД и ужаснулись.

Воскресенье, 4 августа, улица Панфиловцев в Октябрьском районе Новосибирска. Движение практически отсутствует, и возможно, именно поэтому двое 18-летних парней выбрали этот вечер, чтобы покататься на мотоцикле по дорогам общего пользования. Юноши едут на зеленый свет, но на перекрестке все равно попадают в аварию: там как раз разворачивается Nissan.

Байк влетает буквально в середину машины. Мотоцикл, его водитель и пассажир разлетаются в разные стороны, автомобиль поврежден. А дальше, как уверена мама пассажира Елена Усольцева, произошло что-то странное: по мнению женщины, подоспевшие сотрудники ГАИ встали на сторону водитель Sunny.

— Он ребят сбил, а патрульные его до разбора отпустили! — возмущается женщина. — Руки пожали и отпустили. Ребята говорят, может, он денег дал, но на самом деле никто ничего подобного не видел и не слышал. Мы хотели с ним (водителем авто — Прим.ред.) поговорить, но он ни на минуту не задержался.

Пассажира отвезли в больницу, по словам мамы, у него переломы, растяжения сухожилия, его друг-водитель пострадал гораздо меньше.

— Он был ободранный, конечно, но он меньше пострадал. И полицейские на него сразу наехали, мол, ты виноват, ты был без шлема и так далее, — рассказывает Елена.

Автомобиль, со слов женщины, не принадлежал водителю, а права он получил три дня назад. Правда, у друга ее сына, который сидел за рулем мотоцикла, не было и таких свежих документов:

— У ребят прав нет, оба учатся в автошколе. Ездят хорошо, а с теорией есть проблемы, — рассказала она.

Запись с места аварии НГС показал автоюристу, адвокату Марии Соловьевой, также журналист обратилась в ГАИ, чтобы узнать, как зарегистрировали ДТП.

По мнению автоюриста, в той или иной степени наказывать стоит обоих водителей. Но авария произошла по вине лишь одного из них.

— Мотоцикл ехал на зеленый свет, по главной дороге, у него по светофору была еще минимум 21 секунда. А автомобиль поворачивал налево или разворачивался, видимо, думал, что проскочит. Как ни крути, виноват водитель авто: и видел мотоцикл совершенно точно, и обязан был безопасно совершать маневр. А у водителя мотоцикла даже времени среагировать не было, — прокомментировала видео Мария Соловьева. — Скорее всего, виновным признают именно водителя автомобиля, ответственность и наказание будут зависеть от тяжести вреда здоровью. Если тяжкий вред, то возбудят уголовное дело, если нет, — административная ответственность и наказание в виде штрафа. Кроме того, пострадавшие будут взыскивать вред в порядке гражданского производства.

Водитель автомобиля, по словам мамы пострадавшего, получил права всего за три дня до ДТП. У водителя мотоцикла их не было вовсе

Определить размер штрафа (или даже сказать, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста), пока сын Елены еще лечится, невозможно — это зависит от тяжести вреда его здоровью.

Правда, накажут и юного байкера: за езду без прав в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, плюс еще одна тысяча за езду без шлема.

Изучили видео и полицейские. Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД. Они подтвердили, что разбора еще не было и рассказали, почему водитель авто спокойно пошел домой:

— По факту ДТП возбужден ряд административных дел по статьям 12.24,12.29,12.13 КоАП РФ. Проводится административное расследование, — сообщили полицейские.

В полиции также подтвердили, что водитель автомобиля ездил на машине лишь несколько дней после получения прав, но авто принадлежало именно ему — по договору купли-продажи.

Ранее НГС писал о том, как лихачка на Subaru насмерть сбила велосипедиста. У девушки есть связи в полиции.

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Комментарии
57
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10 августа 2024, 09:12
Мопедиста нужно лишить возможности и дальше ездить без прав, за езду без прав лишение 1,5 года вроде, а в аварии виноват водитель машины, его тоже можно лишать.
Игорь Зенин
10 августа 2024, 08:08
у него есть права , а у ребят нету ! Так что мама может идти лесом , вместе с хромающей теорией у ребят .
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