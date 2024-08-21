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Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска назвала сроки завершения ремонта тротуаров на Урицкого

Мэрия Новосибирска назвала сроки завершения ремонта тротуаров на Урицкого

Работы проводят по нацпроекту

228
2 комментария

Сейчас тротуары выглядят вот так

Ремонт тротуаров на улице Урицкого в Новосибирске планируют завершить к концу августа. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.

— Ремонт тротуаров и проезжей части на улице Урицкого проводится подрядной организацией ООО «СтройСити» в рамках национального проекта БКД. Планируемый срок завершения работ — 30.08.2024, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии также рассказали, что в апреле текущего года МКУ «Управление дорожно-строительных работ» заключило три муниципальных контракта на ремонт и обустройство тротуаров. На работы выделили 300,5 миллиона рублей. Срок завершения ремонта — до 30 сентября 2024 года.

В мэрии отметили, что подрядчики ведут работы в соответствии с графиком.

Ранее НГС писал, что на ремонтируемой полосе Димитровского моста появились трещины.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ремонт Тротуары Мэрия Улица Урицкого
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Комментарии
3
mr.Mister.
21 августа 2024, 09:21
И это центр.....
Гость
21 августа 2024, 09:22
2ю станционную не сообщают когда закончат ремонт? Полгода разбита дорога, все едут по встречке, а они еще даже не начинали ремонт. Позорище.
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