Мэрия Новосибирска назвала сроки завершения ремонта тротуаров на Урицкого

Сейчас тротуары выглядят вот так Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Ремонт тротуаров на улице Урицкого в Новосибирске планируют завершить к концу августа. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.

— Ремонт тротуаров и проезжей части на улице Урицкого проводится подрядной организацией ООО «СтройСити» в рамках национального проекта БКД. Планируемый срок завершения работ — 30.08.2024, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии также рассказали, что в апреле текущего года МКУ «Управление дорожно-строительных работ» заключило три муниципальных контракта на ремонт и обустройство тротуаров. На работы выделили 300,5 миллиона рублей. Срок завершения ремонта — до 30 сентября 2024 года.

В мэрии отметили, что подрядчики ведут работы в соответствии с графиком.

Ранее НГС писал, что на ремонтируемой полосе Димитровского моста появились трещины.