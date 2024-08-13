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Дороги и транспорт подробности «К нам никто не обращался»: подрядчик ответил на претензии новосибирцев из-за шумных работ на Широкой

«К нам никто не обращался»: подрядчик ответил на претензии новосибирцев из-за шумных работ на Широкой

Компания извинилась перед горожанами

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5 комментариев
Жители говорили о том, что дорожные работы мешают им спать

Мэрия Новосибирска назвала подрядчика, который ремонтировал двор на улице Широкой. Жители заявляли, что шумные работы по укладке асфальта мешали им спать. Сам подрядчик извинился перед горожанами.

Контракт на ремонт дворов в Дзержинском и Ленинском районах, в том числе на улице Широкой, заключили с компанией «НовосибСтройПроект». Согласно договору, подрядчик не должен шуметь во время работы с 22:00 до 07:00 в рабочие дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни.

— ООО «НовосибСтройПроект» мы указали, что нужно неукоснительно соблюдать «Закон тишины», — отметили в мэрии.

По информации сервиса RusProfile, ООО «НовосибСтройПроект» зарегистрирован в 2014 году. Владелец — Фариз Фазиль Оглы Мустафаев. В 2023 году компания получила выручку в 516 миллионов и чистую прибыль в 16 миллионов. «НовосибСтройПроект» заключал контракты на работы с ГКУ НСО «ТУАД», администрацией Краснообска, «Управлением дорожного строительства» Новосибирска и другими государственными организациями.

Корреспондент НГС направила запрос по поводу работ ночью подрядчику. В компании отметили, что ремонт на указанном объекте выполнял субподрядчик по прямому договору. Все работы должны были завершить до 15 августа, но закончили раньше срока, 26 июля.

— На объекте сложная ситуация с парковкой автомобилей. Убрать машины с проезда для работы асфальтоукладчика очень сложно. За время работ мы никаких нареканий со стороны жителей дома или мэрии не получали, к нам никто не обращался, — отметили представители ООО «НовосибСтройПроект».

Там также добавили, что до сих пор разбираются в сложившейся ситуации. По информации субподрядчика, жители дома сами просили закончить работы быстрее.

— Некоторые из них говорили, что им не мешает работа в ночное время, для них было важно, чтобы работы закончились как можно скорее. При поступлении официального обращения со стороны мэрии города или других официальных лиц примем соответствующие меры. От лица руководства организации приносим жильцам дома извинения и впредь обязуемся не нарушать закон о тишине, — добавили в компании.

Ранее НГС писал о том, что жители другого двора в Новосибирске не могли уснуть из-за шумного ремонта дороги на левом берегу. Почти в полночь работы на том объекте тоже продолжались.

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Закон о тишине Шум Ремонт Асфальт Подрядчик Двор
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Комментарии
5
TheBestOfTheBestOfTheBest
13 августа 2024, 09:42
Подскажите, кроме Фазиль Оглы Мустафаева и тому подобных, в городе больше некому дороги делать?
Гость
13 августа 2024, 09:39
"Мамой клинус!"
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