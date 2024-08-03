Новосибирцы пожаловались на строителей, которые ремонтируют асфальт по ночам — компания получила выговор от мэрии

По слом местных, в светлое время суток рабочие спят в своих тракторах, а по ночам активничают Источник: предоставлено жительницей дома Викторией











Мэрия Новосибирска внесла предупреждение подрядной организации ООО «НСП», которая занималась ремонтом асфальта в ночное время.



— Подрядной организации ООО «НовосибСтройПроект» указано на несоблюдение закона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области», — пояснили в мэрии.



Инцидент произошел в конце июля на Широкой, 117. По словам местных жителей, рабочие на протяжении нескольких ночей демонтировали асфальт во дворе. Инцидентом заинтересовалась полиция и начала проверку.



— Сообщение поступало, зарегистрировано в установленном порядке, на место был осуществлен выезд. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — отметили в ведомстве.



ООО «НСП» («Новосибстройпроект») — малое предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в январе 2014 года. Конечный владелец и директор — Мустафаев Фариз Фазиль Оглы. По итогам 2023 года компания заработала 516,4 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 16,2 миллиона рублей. Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий.



Ранее НГС писал о том, как в другом новосибирском дворе рабочие асфальтировали территорию поздним вечером. Шум от техники слышали жители окрестных домов.