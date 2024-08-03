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Дороги и транспорт Новосибирцы пожаловались на строителей, которые ремонтируют асфальт по ночам — компания получила выговор от мэрии

Новосибирцы пожаловались на строителей, которые ремонтируют асфальт по ночам — компания получила выговор от мэрии

Инцидент произошел в конце июля на Широкой, 117

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13 комментариев
По слом местных, в светлое время суток рабочие спят в своих тракторах, а по ночам активничают

Мэрия Новосибирска внесла предупреждение подрядной организации ООО «НСП», которая занималась ремонтом асфальта в ночное время.

— Подрядной организации ООО «НовосибСтройПроект» указано на несоблюдение закона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области», — пояснили в мэрии.

Инцидент произошел в конце июля на Широкой, 117. По словам местных жителей, рабочие на протяжении нескольких ночей демонтировали асфальт во дворе. Инцидентом заинтересовалась полиция и начала проверку.

— Сообщение поступало, зарегистрировано в установленном порядке, на место был осуществлен выезд. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — отметили в ведомстве.

ООО «НСП» («Новосибстройпроект») — малое предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в январе 2014 года. Конечный владелец и директор — Мустафаев Фариз Фазиль Оглы. По итогам 2023 года компания заработала 516,4 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 16,2 миллиона рублей. Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Ранее НГС писал о том, как в другом новосибирском дворе рабочие асфальтировали территорию поздним вечером. Шум от техники слышали жители окрестных домов.

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Ремонт дворов Асфальт Новосибирск
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Комментарии
13
Гость154
3 августа 2024, 17:00
Совы значит. У нас рядом с двором было как-то, часов в 8 вечера мигранты начали ломать асфальт на дороге. Час-полтора громыхали. Но уже чуть ли не на следующий день новая дорога была аккуратно укатана.
Crash
3 августа 2024, 16:53
Ничего не соблюдают. Вообще никакой совести. Они деньги зарабатывают, а мы должны выживать: не спать ,не отдыхать в выходные из-за круглосуточных работ. Так всю жизнь - работы бесконечно ( терпите) , а жизнь одна.
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