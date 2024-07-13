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Дороги и транспорт «Я ехал на зеленый»: «китаец» и Subaru жестко впечатались на перекрестке с Каменской — разбор неоднозначного ДТП

«Я ехал на зеленый»: «китаец» и Subaru жестко впечатались на перекрестке с Каменской — разбор неоднозначного ДТП

Один из водителей серьезно пострадал

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5 комментариев
От удара автомобили отбросило от места столкновения

6 июля два водителя не поделили перекресток между Каменской и Ядринцевской: в итоге серьезно повреждены оба автомобиля и пострадал один из водителей. Журналист НГС связался с участником ДТП и разобрал сам момент столкновения с автомобильным юристом.

Начнем с просмотра видео дорожного происшествия.

Водителю Subaru потребовалась помощь врачей

— На кадрах можно заметить, как один водитель автомобиля совершал поворот, а второй влетел в него на высокой скорости, — прокомментировал происшествие автор видеозаписи, которую опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». — На место аварии прибыли медики, чтобы помочь как минимум одному пострадавшему.

В ДТП участвовали Omoda S5, который поворачивал, и Subaru Legacy B4. НГС удалось связаться с водителем китайского автомобиля.

— Я выезжал на разрешающий сигнал светофора, в то время как оппонент, который в меня врезался, выезжал на перекресток на желтый (запрещающий сигнал), — рассказал редакции НГС водитель Omoda Алексей.

По словам водителя, авторазбор по данному ДТП на сегодняшний день не завершен, а виновник не определен.

По просьбе НГС адвокат Мария Соловьева посмотрела видеозапись и поделилась своим мнением. Она предположила, что у поворачивающего автомобиля Omoda была возможность пропустить Subaru.

— При повороте налево водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Скорость у водителя встречного направления определить по видео невозможно, но у поворачивающего налево была возможность совершить маневр безопасно, пропустив второго участника, — считает Соловьева.

Ранее мы показали, как «Тойоту» помотало по Димитровскому мосту и выбросило на «Шкоду», и разобрались, кого можно наказать, если виновата колея.

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Комментарии
5
Марпл Это Я
13 июля 2024, 08:24
Пешеход в белой рубашке перешел дорогу и не посмотрел даже, что там с водителем, почему такие равнодушные люди 😔
Поддерживаю
13 июля 2024, 08:26
Подскажите водителю омоды, что субару с ним едет на один сигнал светофора, в таких случаях он и только он виноват.
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