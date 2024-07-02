Жителям Башни мешают спать ночные гонщики — за полтора года гаишники поймали там почти 400 нарушителей

Недавно шумные катания рядом с площадью Маркса попали на видео Источник: читательница NGS.RU











За полтора года рядом с площадью Маркса в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поймали почти 400 водителей, нарушавших правила дорожного движения. Об этом НГС сообщили в ГУ МВД региона.

Недавно жительница пятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 1 сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Как отмечают в МВД, в нарушениях ПДД в районе этого дома в 2023 году обвинили 174 водителя, с начала 2024 года — 201.

В Госавтоинспекцию периодически жалуются на дрифтеров, в том числе в районе площади Маркса, и по адресу выезжают сотрудники ДПС. ГАИ патрулирует дороги и ежедневно следит за безопасностью движения.

В прошлом году НГС писал, как гонщики на парковке «Леруа Мерлен» терроризировали жителей окрестных домов.