НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

с-в.

 739мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,30
EUR 93,96

ТЕМА ДНЯ

Сибирячке не хватило мест на рейсе S7

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
Объездила Россию на мотоцикле
Афиша на июль
Дело борца с коррупцией
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Жителям Башни мешают спать ночные гонщики — за полтора года гаишники поймали там почти 400 нарушителей

Жителям Башни мешают спать ночные гонщики — за полтора года гаишники поймали там почти 400 нарушителей

В ГАИ периодически жалуются на шумных дрифтеров

205
Написать комментарий
Недавно шумные катания рядом с площадью Маркса попали на видео

За полтора года рядом с площадью Маркса в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поймали почти 400 водителей, нарушавших правила дорожного движения. Об этом НГС сообщили в ГУ МВД региона.

Недавно жительница пятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 1 сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Как отмечают в МВД, в нарушениях ПДД в районе этого дома в 2023 году обвинили 174 водителя, с начала 2024 года — 201.

В Госавтоинспекцию периодически жалуются на дрифтеров, в том числе в районе площади Маркса, и по адресу выезжают сотрудники ДПС. ГАИ патрулирует дороги и ежедневно следит за безопасностью движения.

В прошлом году НГС писал, как гонщики на парковке «Леруа Мерлен» терроризировали жителей окрестных домов.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Водители Автомобиль Нарушения ПДД МВД ГАИ ДПС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,  43

Татьяна,  56

IrVes,  50

Кристина ,  31

Брюнетка,  40

Алекс,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление