«Водители не молодеют»: в Новосибирске происходят перебои с автобусами до Академгородка — перевозчик назвал причины

Источник: 2ГИС / Not a Number











На автобусном маршруте № 8, который проходит от вокзала Новосибирск-Главный до остановки Цветной проезд в Академгородке, не хватает водителей. Это одна из причин, по которым интервалы движения транспорта могут увеличиться, и пассажирам приходится дольше ждать его на остановке.



Местная жительница Елизавета рассказала редакции, что на прошлой неделе, вечером 14 июня, долго не могла дождаться автобус. В итоге ей пришлось ехать в Академгородок на такси.



— В сторону вокзала прошло несколько автобусов №8. Но не заметила, чтобы они выходили на обратный маршрут, — поделилась с НГС девушка.

НГС обратился за комментарием в пресс-центр мэрии Новосибирска. В департаменте транспорта города заявили, что интервалы между автобусами увеличиваются из-за нехватки водителей, схода транспорта с линии из-за неисправностей и дорожной обстановки.

Как уточняют в мэрии со ссылкой на перевозчика ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», который работает на маршруте, в тот день на линии работало меньше автобусов, чем обычно. Они сходили с маршрута из-за технической неисправности. Всего в прошлую пятницу, по данным системы «АСУ-Навигация», от вокзала до Академгородка курсировали пять автобусов №8. Обычно их должно быть семь, в зависимости от времени суток их стандартный интервал движения — от 20 до 46 минут.

С перевозчиком, отмечают в департаменте транспорта, регулярно проводится работа, и от него требуют обеспечивать выпуск автобусов по плановому расписанию. Перевозчик принимает меры, чтобы привлечь на работу новых водителей и укомплектовать маршрут.



В диспетчерской ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» НГС подтвердили нехватку водителей, а также то, что иногда случаются технические неисправности автобусов, в жару у них может перегреваться двигатель.



— Не только у нас, но и у многих перевозчиков не хватает водителей. Очень большая проблема. Не хотят учиться, потому что дорого получать категорию «Д». Поскольку водители у нас не молодеют и уже появляются какие-то профессиональные заболевания, к сожалению, такая печальная картина. И автобусы на самом деле не новые. Пассажиропоток на маршруте небольшой. Нет финансовой возможности покупать туда новые автобусы и ставить их. Ремонтируем своими силами, есть ремонтная база. А 14 июня еще было жарко — если перегрелся, то с таким двигателем не может работать и уезжает в гараж, — рассказала сотрудница.

Ранее НГС рассказывал о том, как новосибирский транспорт хотят перевести к бесконтактной оплате и что мешает городу.