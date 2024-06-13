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Дороги и транспорт Цена на маршрутку до улицы Татьяны Снежной выросла до 50 рублей

Цена на маршрутку до улицы Татьяны Снежной выросла до 50 рублей

Пассажирам придется платить больше на 10 рублей

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Проезд увеличится в маршрутке №48

В Новосибирске центр управления городским автоэлектротранспортом сообщил, что в маршрутном такси №48 повысилась стоимость проезда. Ранее тариф составлял 40 рублей.

— По информации перевозчика ИП Сарычева В. В. на маршруте маршрутного такси № 48 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Н. А. Лунина» установлен тариф 50 рублей, — говорится в сообщении.

Отметим, что последний раз стоимость проезда в маршрутном такси №48 увеличилась в декабре 2023 года. Корреспондент НГС пытался связаться с перевозчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее выросла стоимость проезда в маршрутке до Академгородка. Стоимость увеличилась на 10 рублей.

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Общественный траноспорт Тариф Маршрутка Новосибирск
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