Цена на маршрутку до улицы Татьяны Снежной выросла до 50 рублей

В Новосибирске центр управления городским автоэлектротранспортом сообщил, что в маршрутном такси №48 повысилась стоимость проезда. Ранее тариф составлял 40 рублей.
— По информации перевозчика ИП Сарычева В. В. на маршруте маршрутного такси № 48 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Н. А. Лунина» установлен тариф 50 рублей, — говорится в сообщении.
Отметим, что последний раз стоимость проезда в маршрутном такси №48 увеличилась в декабре 2023 года. Корреспондент НГС пытался связаться с перевозчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее выросла стоимость проезда в маршрутке до Академгородка. Стоимость увеличилась на 10 рублей.