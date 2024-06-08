«Ценник один, а доход разный»: как новосибирцы отреагировали на возмущение водителя из-за тарифов такси

Водитель выполнял поездку от аэропорта до Бердска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На этой неделе НГС рассказывал историю таксиста из Новосибирска Али (имя изменено по просьбе героя публикации), который возмутился политикой сервиса Яндекс GO — при заказе поездки от аэропорта до Бердска с корпоративной оплатой с пассажира сняли свыше 2 тысяч рублей, когда водителю досталось чуть больше тысячи. Читатели НГС живот отреагировали на размышление мужчины — мы собрали самые яркие и интересные комментарии горожан.

Некоторые новосибирцы согласились с недовольством водителя и поделились своим опытом в сфере перевозок.



— Справедливости ради стоит сказать, что на своей машине можно зарабатывать нормально. Вот на аренде — засада. Но! На своей машине ты в плюсе будешь только на короткой дистанции, чисто 2–4 месяца как подработка в сложные времена. Потому что в такси машина «ушатывается» просто невероятно. Поймет это только тот, кто на своей машине таксовал, — написал «Гость».



— Проблема то в том, что если заказ делает физическое лицо, то таксисту это выгоднее, чем за эти же деньги везти юридического клиента. Ценник один, а доход водителю разный, — заявил другой пользователей.

Другие читатели НГС выразили иную точку зрения. Часть из них предложили составить водителю конкуренцию агрегатору или сменить сервис.



— У Али есть шанс разработать свою программу, мобильное приложение, нанять операторов, водителей, машины... И, став конкурентом Яндекс, диктовать свои цены и платить водителям больше, — написал пользователь под ником «Ральф».

Еще одной темой для обсуждения стала зарплата водителей такси в Новосибирской области. Одни пользователи заявили о низком доходе таксистов, другие — о высокой зарплате в сфере перевозок.



— Когда работал в такси (3 года назад), не видел ни одного таксиста, который был доволен своим доходом! И как можно быть довольным доходом в 25 — 40 в месяц. Очень рад, что больше там не работаю, — написал пользователь Гость.



— Да ладно вам сказки рассказывать про доходы таксистов. Много знакомых таксуют, никто меньше 100 в месяц не привозит. И это при том, что работают по свободному графику: захотел — поехал поработал, нет желания — не поехал, — высказался другой читатель НГС.



Отметим, в Яндекс Go подтвердили, что разница в расценке связана с тем, что поездка корпоративная. В нем уточнили, что тарифы для бизнеса рассчитываются по-другому.

