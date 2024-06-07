«Отправили в Барнаул»: более 10 самолетов не могут приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево

Один из пассажиров рассказал, что его самолет отправили на запасной аэродром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Порядка 16 самолетов из разных городов не могут приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Данные появились на онлайн-табло на официальном сайте.



— Сегодня в Новосибирске не смогли приземлиться несколько рейсов из Москвы и Петербурга, которые прилетали ранним утром. Причина — сильный туман в Толмачево. Из-за этого, рейсы, в том числе и наш (мы летели из Москвы), были отправлены на запасной аэродром в Барнаул. Мы несколько часов тут провели, сейчас идёт посадка на рейс до Толмачево, мы уже в самолёте, — рассказал НГС новосибирец Владимир Давыденко.

Сибиряк уточнил, что самолет утром около получаса кружил вокруг Толмачево в ожидании улучшении погодных условий. Но этого не произошло, после чего пилоты приняли решение отправиться в Барнаул.

На онлайн-табло указано, что рейсы задерживаются Источник: tolmachevo.ru











Как сообщили НГС в пресс-службе Толмачево, проблема с посадкой произошла из-за метеоусловий, в районе аэропорта туман.

С подобной ситуацией столкнулись и пассажиры, которые летят в Кемерово, например, самолет из Сочи сделал уже несколько кругов над аэропоротом.

Самолет кружит над аэропортом Кемерово Источник: flightradar24.com











Недавно рейс из Москвы в Новосибирск задержали примерно на 40 минут из-за авиадебошира. Мужчина грубил экипажу и набросился с кулаками на стюардессу.