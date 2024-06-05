«Набросился на стюардессу с кулаками»: дебошира сняли с рейса S7 в Новосибирск — вылет задержали

Дебошира сняли с рейса S7 из Москвы в Новосибирск, вылет самолета задержали. Информация об этом появилась в телеграм-канале Shot.
По данным телеграм-канала, мужчина сначала попросил отвести его в туалет, начал ругаться и требовать пересадить его на другое, более удобное место.
— После вежливого отказа он набросился на стюардессу с кулаками, — говорится в посте.
«Риа Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании S7 сообщают, что мужчина встал со своего места во время руления самолета, на требования экипажа не реагировал. По решению командира на борт вызвали наряд полиции, дебошира сняли с рейса. После самолет вылетел в Новосибирск.
На онлайн-табло Толмачево указано, что ночной рейс из Москвы в Новосибирск задержали примерно на 40 минут. Борт прибыл.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7.
Недавно сотрудники АБ «Гвардия» усмирили семейство нетрезвых дебоширов в больнице. Они привезли в учреждение своего пьяного 13-летнего сына.