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Происшествия «Набросился на стюардессу с кулаками»: дебошира сняли с рейса S7 в Новосибирск — вылет задержали

«Набросился на стюардессу с кулаками»: дебошира сняли с рейса S7 в Новосибирск — вылет задержали

Мужчина встал с места во время руления и не реагировал на требования экипажа

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На борт вызвали сотрудников полиции

Дебошира сняли с рейса S7 из Москвы в Новосибирск, вылет самолета задержали. Информация об этом появилась в телеграм-канале Shot.

По данным телеграм-канала, мужчина сначала попросил отвести его в туалет, начал ругаться и требовать пересадить его на другое, более удобное место.

— После вежливого отказа он набросился на стюардессу с кулаками, — говорится в посте.

Пассажира вывели сотрудники полиции

«Риа Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании S7 сообщают, что мужчина встал со своего места во время руления самолета, на требования экипажа не реагировал. По решению командира на борт вызвали наряд полиции, дебошира сняли с рейса. После самолет вылетел в Новосибирск.

На онлайн-табло Толмачево указано, что ночной рейс из Москвы в Новосибирск задержали примерно на 40 минут. Борт прибыл.

Самолет прилетел с опозданием

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7.

Если вы стали очевидцем случившегося, расскажите о происшествии редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно сотрудники АБ «Гвардия» усмирили семейство нетрезвых дебоширов в больнице. Они привезли в учреждение своего пьяного 13-летнего сына.

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