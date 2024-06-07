Новосибирск с утра заволокло туманом: фото города в дымке

Новосибирск утром, 7 июня, заволокло туманом. Природное явление горожане заметили в районе мостов через Обь, и у других водоемов.
— Ехала в 6:30 по Октябрьскому мосту — правый берег весь заволокло, даже не видно было с левого берега. Когда оказалась на правом берегу, видимость в сторону левого берега тоже была плохая, — рассказала НГС читательница Елена.
Больше всего туман скопился у берегов реки — в районе улицы Большевистской и «Речного вокзала». Новосибирцы отмечают: туман появился в городе еще вечером после того, как прошел дождь.
Ранее НГС писал о том, что июнь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым. Как это скажется на урожае, рассказали эксперты.
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