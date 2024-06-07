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Город подробности Новосибирск с утра заволокло туманом: фото города в дымке

Новосибирск с утра заволокло туманом: фото города в дымке

Туман горожане заметили в районе мостов через Обь и у других водоемов

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3 комментария
У реки туман заметно лучше всего

Новосибирск утром, 7 июня, заволокло туманом. Природное явление горожане заметили в районе мостов через Обь, и у других водоемов.

Вид на четвертый мост, который как будто в дымке

— Ехала в 6:30 по Октябрьскому мосту — правый берег весь заволокло, даже не видно было с левого берега. Когда оказалась на правом берегу, видимость в сторону левого берега тоже была плохая, — рассказала НГС читательница Елена.

С моста плохо видно правый берег из-за тумана

Больше всего туман скопился у берегов реки — в районе улицы Большевистской и «Речного вокзала». Новосибирцы отмечают: туман появился в городе еще вечером после того, как прошел дождь.

Ранее НГС писал о том, что июнь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым. Как это скажется на урожае, рассказали эксперты.

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Заметили туман в городе? Присылайтие фото в редакцию НГС.

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