«Для организации эффективной уборки»: на улицах трех районов Новосибирска запретят остановку транспорта

В Новосибирске запретят остановку автомобилей на нескольких участках улиц. Временное ограничение движения транспорта введут в трех районах, сообщили в пресс-центре мэрии.
Уточняется, что решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения и эффективной уборки проезжей части.
— По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и для организации эффективной уборки улично-дорожной сети принято решение о запрете остановки транспорта на нескольких улицах в трех районах города, — сказано в сообщении.
Так, ограничение введут с 9 февраля на участке Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской. Запрет будет действовать на Немировича-Данченко от дома №128/1 до здания №130/1. В список также вошел участок от дома №38 на Аксенова до Бассейного переулка.
— Водителям необходимо быть внимательными при проезде указанных улиц и соблюдать требования установленных дорожных знаков, — сообщили в пресс-центре городской администрации.
В ноябре стало известно, что мэрия запретит парковку на шести улицах города — на части из них только на ночь. Часть ограничений ввели, чтобы легче было убирать снег.