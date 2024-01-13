14 миллионов потратят на обустройство туалетов у остановочных пунктов — где их разместят

В Новосибирске ищут подрядчика для предоставления в аренду мобильных туалетных кабин и их обслуживания на конечных остановках. Заказчик готов заплатить за работы 14 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 января, заказчиком работ стало МБУ Новосибирска «Центр организации дорожного движения». Подрядчик должен оказывать услуги до 31 декабря этого года.
— Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска, — сказано в закупке.
В техническом задании уточняется, что исполнитель осуществит выгрузку 36 туалетных кабин, их установку, а также заправку биореагентом. Победитель аукциона будет проводить очистку накопителей от нечистот, влажную уборку и другое.
В перечень конечных остановочных пунктов, где установят кабины, вошли 36 адресов. Начать работы исполнителю необходимо с момента заключения контракта. Подать заявку на участие в закупке можно до 22 января, определить подрядчика планируется 23 января.
Летом прошлого года стало известно, что в Новосибирске планируется отменить плату за посещение общественных туалетов в парках. Бесплатные общественные уборные работают в нескольких зеленых зонах города. Закупку на установку мобильных туалетов на остановках также объявляли в октябре 2023 года.