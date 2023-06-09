Можно сэкономить 50 рублей: новосибирцам разрешат бесплатно ходить в туалет в парках

В Новосибирске планируется отменить плату за посещение общественных туалетов в парках. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
По словам заместителя мэра Новосибирска, специалисты изучили примеры работы общественных туалетов в городах России, а также в других странах.
— Мы только что приехали из Минска, и там все туалеты платные. В Москве, именно в парках, туалеты бесплатные, — сообщила Анна Терешкова. — Поэтому мы для себя приняли решение, что будем в наших парках делать их бесплатными. Мы надеемся, что на следующий год будем этим заниматься окончательно.
Уже сейчас в Новосибирске бесплатные общественные уборные работаю, в частности, в Центральном парке, а также в новых парковых зонах, которые находятся на стадии строительства. Покрыть расходы за посещение уборных планируется за счет бюджета.
— Расходы — за счет бюджета, в том числе платных услуг, которые оказываются в парках. В Центральном парке мы поменяли туалет, он уже бесплатный, в новых парках бесплатные, — уточнила Анна Терешкова. — Есть парки Березовая роща, Кирова…будем потихонечку менять. Все наши туалеты должны быть доступны в том числе для инвалидов. Старые туалеты невозможно сразу эксплуатировать, потому что они для них недоступны.
Отметим, летом прошлого года в Нарымском сквере появился платный туалет. Воспользоваться им можно за 35 рублей с человека. В 2022 году НГС обошел парки Новосибирска, где размещены платные туалеты. В парке «Березовая роща» воспользоваться туалетом можно было за 30–50 рублей, на Михайловской набережной — 30 и 50 рублей.