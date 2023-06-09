Можно сэкономить 50 рублей: новосибирцам разрешат бесплатно ходить в туалет в парках

— Расходы — за счет бюджета, в том числе платных услуг, которые оказываются в парках. В Центральном парке мы поменяли туалет, он уже бесплатный, в новых парках бесплатные, — уточнила Анна Терешкова. — Есть парки Березовая роща, Кирова…будем потихонечку менять. Все наши туалеты должны быть доступны в том числе для инвалидов. Старые туалеты невозможно сразу эксплуатировать, потому что они для них недоступны.

