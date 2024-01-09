Обещали новый, а дали, что нашли. Первая авиакомпания получила самолет Ту-214 — обсудили с экспертами их безопасность

— Испытания проходили, что-то меняли. Сейчас еще стоит жестко вопрос импортозамещения, поэтому, скорее всего, была еще необходимость поменять навигационное оборудование и какие-то системы, часть датчиков, — отмечает эксперт.



Попов утверждает, что необходимость хранения самолета на казанском заводе была. На самолете совершали тестовые полеты, отрабатывали замену разных агрегатов, поскольку они были импортными. На «тушку» ставили отечественные детали и проводили испытания.



Импортозамещение — действительно сложная тема, если мы говорим о «тушках». Летом 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал заявление: казанскому авиазаводу необходимо доработать самолет Ту-214 и поменять все импортные детали на отечественные. Тут стоит сказать, что глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь утверждал, что в Ту-214 нет ни одной импортной детали, только российские.

