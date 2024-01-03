Проезд по центру Новосибирска перекрыли из-за карнавального шествия

В 10 утра 3 января сотрудники ГИБДД приступили к перекрытию проезда по центру Новосибирска. Ограничения проезда продлятся 11 часов, они связаны с сегодняшним карнавальным шествием с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек.
— Перекрываем Красный проспект от Советской до Гоголя, Орджоникидзе, Депутатскую, Горького, — сообщил журналисту НГС сотрудник ГИБДД на площади Ленина. — Ограничения будут действовать до 21:00.
В Новосибирске очень теплая погода скоро сменится крепкими сибирскими морозами. Температура ночью может опуститься до -30 градусов.