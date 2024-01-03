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Проезд по центру Новосибирска перекрыли из-за карнавального шествия

Перекрытие коснулось части Красного проспекта, Горького, Орджоникидзе и Депутатской

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Сегодня в центре состоится карнавальное шествие

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В 10 утра 3 января сотрудники ГИБДД приступили к перекрытию проезда по центру Новосибирска. Ограничения проезда продлятся 11 часов, они связаны с сегодняшним карнавальным шествием с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек.

— Перекрываем Красный проспект от Советской до Гоголя, Орджоникидзе, Депутатскую, Горького, — сообщил журналисту НГС сотрудник ГИБДД на площади Ленина. — Ограничения будут действовать до 21:00.

Перекрытие уже отражается на городских картах

Перекрытие уже отражается на городских картах

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В Новосибирске очень теплая погода скоро сменится крепкими сибирскими морозами. Температура ночью может опуститься до -30 градусов.

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