Общественный транспорт пустят по новой схеме в центре Новосибирска в январе — список изменений

В Новосибирске 3 января пройдет карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек. Для проведения мероприятия с 10:00 до 21:00 будет перекрыт Красный проспект от дома № 25 («Аркада») до дома № 15 (концертный комплекс имени В. Маяковского). Из-за ограничения движения общественный транспорт в этот день изменит схему движения.
На сайте ЦУГАЭТ сообщили, что на время перекоытия улиц маршруты общественного транспорта пустят по другой схеме.
Автобусные маршруты
№ 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, улица Советская, далее по действующим схемам;
№ 31 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Вокзальной магистрали: по улице Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, далее по действующей схеме;
№ 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Гоголя: по улице Восход, Большевистская, площади Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, улица Гоголя, далее по действующей схеме;
№ 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до улицы Гоголя: по улице Большевистской, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, Гоголя, далее по действующим схемам;
№ 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Большевистской до Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее по действующей схеме;
№ 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Гоголя: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, улица Гоголя, далее по действующим схемам;
№ 75 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, далее по действующей схеме.
Маршрутные такси
№ 8, 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: Восход, улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее по действующим схемам;
№ 44 — на участке от Вокзальной магистрали до улицы Кирова: Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, Большевистская, Восход, далее по действующей схеме;
№ 44а — на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, далее по действующей схеме;
№ 51 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Военной до улицы Ленина: Семьи Шамшиных, Фрунзе, площадь Кондратюка, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, далее по действующей схеме.
Троллейбусные маршруты
№ 5 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», улица Аэропорт, Мочищенское шоссе, Красный проспект, Гоголя, Челюскинцев, Нарымская, Советская, Красный проспект, Большевистская, Восход, улица Кирова, конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская», Кирова, улица Восход, Большевистская, Красный проспект, Советская, Нарымская, Челюскинцев, Гоголя, Красный проспект, разворот на пересечении Красный проспект — Крылова, Красный проспект, Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»;
№ 10 — конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, улицы Кошурникова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «ул. Колыванская», Красный проспект, улица Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;
№ 13 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «ул. Учительская», улицы Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, улицы Гоголя, Нарымская, Советская, Красный проспект, Большевистская, конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал», улица Большевистская, Красный проспект, Советская, Нарымская, Челюскинцев, Гоголя, разворот на пересечении Красный проспект — Крылова, Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «ул. Учительская».
Ранее в мэрии объяснили, зачем изменили схему движения маршрутки №45, которая раньше следовала по улице Лебедевского. Там отметили, что изменения маршрута позволяют миновать пробку.