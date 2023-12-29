Общественный транспорт пустят по новой схеме в центре Новосибирска в январе — список изменений

Автобусные маршруты

№ 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, улица Советская, далее по действующим схемам;



№ 31 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Вокзальной магистрали: по улице Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, далее по действующей схеме;



№ 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Гоголя: по улице Восход, Большевистская, площади Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, улица Гоголя, далее по действующей схеме;

