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Рядом с рухнувшим мостом в НСО построили новый — как он выглядит

Большегрузам по нему ездить нельзя

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Переправа может выдержать только легковые автомобили

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Временный мост построили через Карасук из-за рухнувшего на прошлой неделе моста. Он находится в 400 метрах от него. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.

— Переправа обеспечивает проезд необходимого для жизнеобеспечения жителей поселка транспорта и проход пешеходов — мост делил Базово на две части. Под переправой уложена водопропускная труба. Она рассчитана под нагрузку легкового транспорта, — добавили в ведомстве.

При этом через Базово полностью запретили движение большегрузов. Когда восстановят обрушившийся мост пока не сообщается.

Обрушение моста произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего пролеты упали в реку. Пострадавших среди людей не было. После случившегося следователи начали проверку на халатность.

МостОбрушился мостКарасукТУАД
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