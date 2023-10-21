Рядом с рухнувшим мостом в НСО построили новый — как он выглядит

Временный мост построили через Карасук из-за рухнувшего на прошлой неделе моста. Он находится в 400 метрах от него. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.
— Переправа обеспечивает проезд необходимого для жизнеобеспечения жителей поселка транспорта и проход пешеходов — мост делил Базово на две части. Под переправой уложена водопропускная труба. Она рассчитана под нагрузку легкового транспорта, — добавили в ведомстве.
При этом через Базово полностью запретили движение большегрузов. Когда восстановят обрушившийся мост пока не сообщается.
Обрушение моста произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего пролеты упали в реку. Пострадавших среди людей не было. После случившегося следователи начали проверку на халатность.