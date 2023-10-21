«Вместо кнопки сигнала карман с попкорном». Девушка сдавала задом и сбила задумчивого пешехода — он сам подлез под бампер

Глядя на некоторые записи регистраторов, невольно начинаешь задумываться: саундтрек из какой юмористической передачи нужно под нее подложить. Но обоим героям этого видеоролика явно было не до смеха. Девушка на малолитражке очень старательно и очень напряженно пыталась припарковаться во дворе, но все равно упустила момент, когда к ней подкрался очень задумчивый мужчина, занятый собственным телефоном. Результаты их встречи и попали в объектив регистратора подписчика телеграм-канала RU_CHP. Журналисты НГС посмотрели видео с автоюристом и узнали, кто виноват в сложившейся ситуации.
Администратор паблика уверяет: дата в авторегистраторе сбита, и на самом деле события происходят не в 2022-м, а в начале октября 2023 года. Девушка-водитель за рулем малыша-Vitz очень старается припарковаться как можно более аккуратно. Она делает первую попытку, потом вторую... тщательно, будто на автодроме, выравнивает колеса и очень медленно сдает назад. Кажется, она так напряженно считает необходимое количество поворотов руля, что забывает посмотреть в зеркало заднего вида. И в этот самый момент чего-то ожидающий мужчина, слишком увлеченный своим телефоном, отступает назад... прямо на тот пятачок, куда мостит свою малолитражку водитель.
— Мне иногда кажется, что пешики спецом ждут, пока машина начнет задом ехать, чтобы прибежать в зону пересечения траекторий, — оценила ролик автолюбительница Дарина, но тут же добавила. — Но на видосе нормальных нет, 100%.
— Встать за автомобилем, паркуемым женщиной, и начать втыкать в телефон? Отличная идея! — поддерживает ее другой подписчик телеграм-канала Алексей.
Но досталось и владельцу регистратора: многие автолюбители, посмотревшие ролик, уверены, что вообще-то ему стоило посигналить обоим участникам перфоманса:
— У автора вместо кнопки сигнала карман с попкорном и колой, — ехидно предположил пользователь телеграма под ником SPoletaev.
Чтобы узнать, кто в этой ситуации неправ, а кто невинная жертва обстоятельств, и должен ли был «побибикать» автор видео, журналисты обратились к автоюристу Марии Соловьевой. Несмотря на то, что с лучшей стороны себя показали оба участника аварии, виновник у нее только один.
— Водитель автомобиля обязан совершать любые маневры безопасно для других участников движения, в том числе и парковаться. Водитель несёт гражданско-правовую ответственность в порядке статьи 1079 ГК РФ в связи с управлением источником повышенной опасности и обязан возместить причиненный вред (оплатить лечение и прочее) в тех случаях, если не докажет вину пешехода, — объяснила автоюрист. — К административной ответственности водитель может быть привлечён в случае нарушения ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в порядке статьи 12.24 КоАП РФ.
При этом, несмотря на то, что автор видео явно мог выйти из роли безмолвного наблюдателя, наказывать его, по мнению Марии Соловьевой, не за что:
— Водитель обязан принять меры к избежанию ДТП в силу закона. Но автор видео не участник, а зритель, — рассказала автоюрист. — По-человечески мог подать сигнал, но обязанности у не было.
Ранее НГС писал о том, как лихач на Land Cruiser ехал по встречке и загнал автомобилистку на обочину. Мы нашли его и спросили, зачем он это сделал.