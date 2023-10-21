«Вместо кнопки сигнала карман с попкорном». Девушка сдавала задом и сбила задумчивого пешехода — он сам подлез под бампер

Администратор паблика уверяет: дата в авторегистраторе сбита, и на самом деле события происходят не в 2022-м, а в начале октября 2023 года. Девушка-водитель за рулем малыша-Vitz очень старается припарковаться как можно более аккуратно. Она делает первую попытку, потом вторую... тщательно, будто на автодроме, выравнивает колеса и очень медленно сдает назад. Кажется, она так напряженно считает необходимое количество поворотов руля, что забывает посмотреть в зеркало заднего вида. И в этот самый момент чего-то ожидающий мужчина, слишком увлеченный своим телефоном, отступает назад... прямо на тот пятачок, куда мостит свою малолитражку водитель.