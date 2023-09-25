Сколько еще сидеть на бетонных плитах? Власти объяснили, когда появится новая остановка в Южно-Чемском

Также жители Южно-Чемского жилмассива объяснили, что раньше добирались до поликлиники и школы на автобусе №29. Маршрут поменяли, вместо него стал курсировать троллейбус №29. По словам горожан, иногда его приходится долго ждать. В пресс-центре мэрии ответили на вопрос редакции НГС о том, возможно ли вернуть жителям автобус №29. Власти объяснили, что маршрут автобуса изменили в соответствии с комплексной схемой организации движения на 2020 — 2034 годы. Это нужно для оптимизации муниципальной маршрутной сети.

