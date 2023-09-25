Сколько еще сидеть на бетонных плитах? Власти объяснили, когда появится новая остановка в Южно-Чемском

В Новосибирске новый павильон на остановке «Улица Виктора Шевелева» планируют установить в 2024 году. Сейчас люди ждут свой троллейбус на тротуаре рядом с канализационными люками.
Ранее НГС писал о том, что после изменения схемы движения троллейбуса №29 остановку перенесли. Теперь она находится со стороны дома на улице Александра Чистякова, 7. Остановочный пункт, которым люди пользовались раньше, был заасфальтирован, там стояли скамейки. Сейчас местным жителям приходится ждать транспорт на тротуаре, некоторые ждут его на бетонных плитах.
— Обустройство остановочного пункта «Улица Виктора Шевелева» вошло в план работ на 2024 год, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Также жители Южно-Чемского жилмассива объяснили, что раньше добирались до поликлиники и школы на автобусе №29. Маршрут поменяли, вместо него стал курсировать троллейбус №29. По словам горожан, иногда его приходится долго ждать. В пресс-центре мэрии ответили на вопрос редакции НГС о том, возможно ли вернуть жителям автобус №29. Власти объяснили, что маршрут автобуса изменили в соответствии с комплексной схемой организации движения на 2020 — 2034 годы. Это нужно для оптимизации муниципальной маршрутной сети.
— Вопрос организации работы автобусного маршрута № 29 по прежней схеме не рассматривается, — объяснили в мэрии.
В департаменте транспорта уточнили, что до социальных объектов не собираются запускать дополнительные маршруты общественного транспорта.
Жалобы на работу троллейбуса №29 или других муниципальных маршрутов принимает ЦУГАЭТ по телефонам 347–00–47 или по почте gortrans@ngs.ru. При обращении нужно назвать номер маршрута, госномер, дату и время задержки.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил работу троллейбуса №29. Он считает, что негативные отзывы связаны с тем, что в работе этого маршрута два раза произошел сбой.