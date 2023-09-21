Пешеходам разрешили идти по дороге: в новосибирском микрорайоне нет безопасного перехода к школе — как проблему решат в мэрии

В микрорайоне «Радужный каскад» в Ленинском районе Новосибирска уже несколько лет дети отправляются в школу и детский сад по опасной развилке на улице Горской. Родители бьют тревогу, ведь на перекрёстке нет светофора или дорожных знаков. Не все автомобили во время езды сбавляют скорость, некоторые разворачиваются на полном ходу, объяснили местные жители. Корреспондент НГС несколько дней назад побывала на месте и убедилась, что тревога родителей не напрасна. Они требуют от властей обезопасить учеников и установить регулировщики движения.

