Пешеходам разрешили идти по дороге: в новосибирском микрорайоне нет безопасного перехода к школе — как проблему решат в мэрии

В микрорайоне «Радужный каскад» в Ленинском районе Новосибирска уже несколько лет дети отправляются в школу и детский сад по опасной развилке на улице Горской. Родители бьют тревогу, ведь на перекрёстке нет светофора или дорожных знаков. Не все автомобили во время езды сбавляют скорость, некоторые разворачиваются на полном ходу, объяснили местные жители. Корреспондент НГС несколько дней назад побывала на месте и убедилась, что тревога родителей не напрасна. Они требуют от властей обезопасить учеников и установить регулировщики движения.
На запрос редакции в городскую мэрию о том, планируется ли установка пешеходного перехода, в пресс-службе ответили, что на участке дороги установка ограничивающих скорость дорожных знаков, «зебры» и светофора нецелесообразна.
— В районе дома улица Горская, 8 установлен дорожный знак 5.21 «Жилая зона». Водители, двигаясь в зоне действия дорожного знака, обязаны руководствоваться пунктом 10.2 Главы 10 ПДД РФ «В жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч», и пунктом 17.1 Главы 17 ПДД РФ «В жилой зоне обозначенной знаками 5.21 и 5.22 «Пешеходам разрешается движение как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеход имеет преимущество», — сообщили в мэрии.
Обязательная установка искусственных неровностей на магистрали важна на нерегулируемых пешеходных переходах рядом с детскими образовательными учреждениями в местах концентрации ДТП. Как сообщили в мэрии, на территории в «лежачих полицейских» нет необходимости. В 2023 году их строительство не планируется.
В мэрии также объяснили, как снизить транспортную нагрузку на «кольце ада». Городские власти планируют ввести в эксплуатацию надземный дорожный переход.