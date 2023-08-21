«Говорят, для вас мест нет». Сибирячка не может улететь из Толмачево в Ереван — рейс перенесли несколько раз

Жительница Новосибирска уже три дня не может улететь из аэропорта Толмачево в Ереван.

Перелет, назначенный авиакомпанией FlyOne Armenia на 18 августа, перенесли несколько раз — сначала на несколько часов, потом на 21 августа, а затем и вовсе на 23 августа. Письма о переносах неоднократно приходили на электронную почту.

