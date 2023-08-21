«Говорят, для вас мест нет». Сибирячка не может улететь из Толмачево в Ереван — рейс перенесли несколько раз

Жительница Новосибирска уже три дня не может улететь из аэропорта Толмачево в Ереван.
Перелет, назначенный авиакомпанией FlyOne Armenia на 18 августа, перенесли несколько раз — сначала на несколько часов, потом на 21 августа, а затем и вовсе на 23 августа. Письма о переносах неоднократно приходили на электронную почту.
Скриншоты писем, которые приходят на почту читательницы (она пожелала остаться анонимной), есть в распоряжении нашей редакции. По словам сибирячки, представители авиакомпании сказали ей, что в самолете недостаточно мест.
— Обратилась к представителю по телефону, указанному на сайте Толмачево. Он ответила: для вас с отмененного рейса мест нет, — утверждает она.
Женщина возмущается, что, согласно билетам, из Еревана она должна вернуться в Новосибирск 1 сентября. Но до сих пор не может улететь:
— Один раз перенесли — ладно, хорошо, приняли. Но второй — это уже беспредел, а тем более по причине того, что мест нет. <…> Так нельзя поступать с людьми в период отпусков.
Несмотря на то, что на электронную почту читательницы приходили сообщения о переносе, на онлайн-табло на сайте Толмачево статус необходимого рейса на 21 августа — «по расписанию». Там никакой информации о переносе или отмене нет.
Сибирячка планирует написать заявление в транспортную прокуратуру, если проблема не решится.
НГС пытался связаться с представителями авиакомпании в Новосибирске по номерам, указанным на сайте Толмачево. Дозвониться до них на момент публикации не удалось. НГС также написал одному из представителей авиакомпании сообщение в мессенджере, но ответ также не последовал. Редакция отправила запрос во Fly One, пресс-службу аэропорта Толмачево, пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В середине августа стало известно, что пассажирам S7 из Новосибирска не хватило мест в самолете, и прокуратура начала проверку. 17 августа появилась информация, что авиакомпания выдала таким клиентам карты на 5 тысяч рублей.